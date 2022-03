Le PSG risque de beaucoup bouger à tous les étages cet été. L’avenir de Mauricio Pochettino, Leonardo et certains joueurs est flou. Le club de la capitale devra se réorganiser pour enfin arrêter avec les éliminations rocambolesques en Ligue des Champions. Pour Stéphane Bitton, les Rouge & Bleu doivent s’inspirer de l’Equipe de France.

« Pour un PSG qui a besoin de se reconstruire et de revoir à peu près toute son organisation, il y a des pistes à suivre par rapport à l’Equipe de France. Elle ne gagne pas toujours mais elle a un état d’esprit souvent irréprochable, souligne le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. C’est ce qui manque un peu au Paris Saint-Germain. Est-ce un hasard si Kylian Mbappé – qui porte les deux maillots – est le meilleur parisien depuis deux ans ? Vendredi soir, face à la Côte d’Ivoire, la France aurait pu se contenter d’un match nul et pourtant ils se sont battus jusqu’au bout, ils n’ont rien lâché pour inscrire le but de la victoire. Les Espagnols ont fait pareil contre l’Albanie. Les victoires dans les dernières secondes c’est important. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi cela veut dire beaucoup comme le chantait si bien l’autre. En tout cas, ces petits détails font les grandes équipes. L’abnégation, le refus de la défaite jusqu’au bout, voilà ce qu’il manque au Paris Saint-Germain. »