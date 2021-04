Luiz Felipe Scolari (73 ans), entraîneur et sélectionneur brésilien de renom (champion du monde 2002), a lancé une petite phrase qui ne plaira pas en Catalogne. Au micro de Super Deportivo, programme de la radio argentine Villa Trinidad, le technicien a exprimé un souhait concernant Lionel Messi, en fin de contrat au Barça: le voir jouer au PSG avec Neymar. “Oui, j’aimerais les voir ensemble, mais pas à Barcelone. J’aimerais les voir ensemble au PSG. Ils forment une paire que d’autres équipes auraient du mal à avoir en équivalent. La seule certitude, c’est que s’ils jouent ensemble, il n’y aura guère de match où le PSG ne marquera pas des buts. Et aucun match sans que le PSG ne marque. Ce sont deux génies”, a déclaré Luiz Felipe Scolari. “J’aimerais tellement coacher Lionel Messi. Je crois que ça me donnerait plus de joie que tous les titres que j’ai gagnés.”