Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Clermont le week-end dernier (1-6). Les Parisiens ont une semaine pour préparer leur prochain match, et pas n’importe quel match, le Classico. Après leur succès contre le promu, les Parisiens ont eu le droit à deux jours de repos. Lundi, Marco Verratti et Neymar en ont profité pour se rendre à Monte-Carlo et assister au tournoi de tennis. Ils ont pu échanger avec Novak Djokovic . Stéphane Bitton est revenu sur ce déplacement à sa manière.

« Lundi, deux jours après leur victoire à Clermont, Neymar et Marco Verratti ont profité de deux jours de repos bien mérité pour aller assister au tournoi de Monte-Carlo pour la plus grande joie des photographes présents et les réseaux sociaux. Ils ont croisé le numéro 1 mondial, Novak Djokovic avec qui ils ont tapé le ballon et fait quelques jongles. Alors que se sont-ils dit, s’interroge le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Les deux parisiens lui ont-ils expliqué comment ne pas perdre face aux Espagnols ou comment gagner le tournoi de Lorient ou Clermont ? Toujours est-il que Djoko s’est incliné en trois sets face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina – 46e mondial – qu’il avait battu deux fois la saison dernière en ne lui laissant que sept jeux. Décidément, c’est la loi des séries du côté des joueurs du Paris Saint-Germain. Je crois que je vais annuler mon prochain week-end à Madrid (rire!). »