Vers un forfait de Marquinhos face au Bayern (RMC)

Le PSG récupérera-t-il des joueurs pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Bayern mardi prochain ? Si Leandro Paredes effectuera son retour après un match de suspension purgé, les états de santé de Layvin Kurzawa (mollets), Alessandro Florenzi (isolement dû au Covid-19), Abdou Diallo (malade), Marquinhos (adducteurs), Marco Verratti (isolement dû au Covid-19) et Mauro Icardi (reprise avec le groupe) seront surveillés.

Et selon les informations de RMC Sport, le PSG ne devrait pas prendre de risque avec son capitaine Marquinhos. En effet, le défenseur central souffre “d’une petite lésion de grade 1 de l’adducteur. Le PSG ne devrait pas prendre le risque de le faire jouer et d’aggraver fortement sa blessure face au Bayern”, rapporte le média sportif. De son côté, le club de la capitale avait indiqué qu’un nouveau point sur la blessure de Marquinhos sera réalisé dans 48 heures. Concernant les bonnes nouvelles, RMC Sport précise qu’Alessandro Florenzi et Marco Verratti devraient sortir de leur isolement ce dimanche. “Ils vont subir une batterie de tests de cardiologie, conformément au protocole Covid-19 de l’UEFA. Ils vont également subir un test PCR pour vérifier qu’ils ne sont plus contagieux.” Selon les résultats, les deux Italiens pourraient retrouver le groupe dès lundi, soit à la veille de la confrontation retour face au FC Bayern (13 avril). Le média sportif indique également que Marco Verratti a déjà repris la course chez lui et qu’il “se sent prêt à revenir avec le reste du groupe pour disputer cette seconde manche.”