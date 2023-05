Grâce à sa victoire contre Marseille, Lens a repris la deuxième place de la Ligue 1, six points derrière le PSG. Franck Haise, le coach lensois a été questionné sur le fait de savoir si le club nordiste ferait un plus beau champion que les Rouge & Bleu.

À quatre journée de la fin, le PSG compte six points d’avance sur Lens en tête de la Ligue 1. Beaucoup estiment que les Lensois, qui réalisent la meilleure saison de leur histoire en termes de points, feraient un plus beau champion que le club de la capitale, qui réalise lui sa pire saison sous l’ère QSI. Présent en conférence de presse, Franck Haise, le coach nordiste, a été questionné sur cette pensée. Et il a été très classe dans sa réponse.

« Si c’est Paris, c’est qu’ils auront mérité d’être champion »

« Lens ferait un plus beau champion que le PSG ? Je n’en pense rien. Il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de Ligue 1. Même si on a certain capital sympathie pour certaines personnes – pas tout le monde – c’est bien, mais le champion sera le champion, martèle Haise devant les journalistes. Je pense que ce sera Paris. Si c’est Paris, c’est qu’ils auront mérité d’être champion et que ceux qui sont derrière ne sont pas assez forts. »

🗣️ Franck Haise : “Lens ferait un plus beau champion que le PSG ? Il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de L1. […] Si c’est Paris, et je pense que ce sera Paris, c’est qu’ils l’auront mérité et que ceux qui sont derrière ne seront pas assez forts !” 🤝🇫🇷 pic.twitter.com/023tBO0Fdu — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 10, 2023

A voir aussi : Charles Biétry présent au Camp des Loges