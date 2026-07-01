Les notes de Dembélé et Barcola après France / Suède

Hier soir, l’équipe de France s’est qualifiée en huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant facilement la Suède (3-0). Dans ce match, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont brillé.

Cinq joueurs du PSG ont été convoqués par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Hier, lors du seizième de finale contre la Suède, deux d’entre eux étaient titulaires. Placé dans le couloir droit de l’attaque par le sélectionneur des Bleus, Ousmane Dembélé a été décisif avec une passe décisive sur le premier but de Kylian Mbappé. Dans L’Equipe, il a obtenu un 7. « Même s’il a été le moins en vue des trois stars offensives, il aura fait un bien fou aux Français par sa qualité de passe. Par trois fois, il a trouvé des décalages que les autres n’avaient pas vus. L’un d’eux, superbe, a amené le but de Mbappé (45e). Il a collé le côté droit, comme demandé par son sélectionneur, et a moins permuté que sur les rencontres précédentes. » De son côté, Le Parisien a été moins généreux avec un 6. « Après une entame timide, le Ballon d’Or est parvenu à trouver Koundé sur l’action qui conduit au poteau de Mbappé (32e). Il aurait dû faire mieux après le montant d’Olise, en envoyant sa frappe hors cadre, mais on le retrouve comme passeur pour Mbappé (1-0, 45e). »

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Barcola, poison permanent

Préféré à son coéquipier au PSG Désiré Doué, Bradley Barcola a brillé dans le couloir gauche de l’attaque de l’équipe de France. Buteur, il a été un danger permanent pour la défense suédoise. Il a obtenu un 7 dans les deux quotidiens. Pour L’Equipe, « deux pertes de balle étonnantes (6e, 12e) au début avant de se mettre à l’endroit et de faire davantage souffrir Svensson. D’abord avec cette frappe (19e) puis avec ce centre qui a diffusé un frisson dans la surface (42e) et surtout avec ce but délicieux, d’une frappe cachée du droit (53e). Cela ne l’a pas empêché d’être vigilant à ses replis. » Pour Le Parisien, « il a été le premier à se montrer dangereux en éliminant plusieurs adversaires avant de manquer le cadre (19e). Très mobile, il a cherché à étirer le bloc suédois en multipliant les appels. Récompensé d’un but conclu avec sang-froid (2-0, 53e). Il percute encore à la 82e. »









