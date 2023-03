Brest / PSG – les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Brest (1-2) lors de la 27e journée de Ligue 1. Une victoire dans les arrêts de jeu après une nouvelle performance très moyenne des Rouge & Bleu. La presse a noté les bonnes performances de certains Parisiens, comme Carlos Soler, Danilo Pereira ou encore Kylian Mbappé et Nuno Mendes.

Pour le match d’après, le PSG avait bien entamé sa rencontre contre Brest, se procurant une très belle occasion par l’intermédiaire de Carlos Soler. Mais sa frappe a été repoussée par le gardien brestois sur son poteau (11e). Le milieu espagnol qui n’abdiquera pas et finira par ouvrir le score, lui qui aura bien suivi une frappe de Kylian Mbappé repoussée des points par Bizot (0-1, 37e). L’ancien de Valence a aussi réalisé plusieurs bonnes passes pour Lionel Messi ou Kylian Mbappé qui auraient pu se transformer en passe décisive. Il a très certainement joué son meilleur match sous le maillot Rouge & Bleu. Dans le Parisien et l’Equipe, il a reçu la note de 6. Le quotidien francilien indique sur sa performance : « À chaque fois qu’une possibilité de tir s’est offerte à lui, l’Espagnol l’a saisie. D’abord une frappe détournée par Bizot sur sa barre (11e). Vingt minutes plus tard, il profite d’une grosse bourde cette fois du portier néerlandais pour ouvrir le score (43e). Vraiment intéressant. » Une note qu’ont également reçu Nuno Mendes et Danilo Pereira dans Le Parisien et l’Equipe, ce dernier décernant également un 6 à Kylian Mbappé, Marco Verratti et Lionel Messi.

Lionel Messi sauvé par sa magnifique passe décisive

Très effacé lors de ce Brest / PSG, Lionel Messi a réalisé une magnifique passe décisive sur le but de la victoire de Kylian Mbappé. La Pulga a reçu la note de 4 dans Le Parisien. « Une prestation très longtemps gênante. Qu’il ne court plus trop, on le savait déjà. Mais le voir se faire autant malmener physiquement lors de simples impacts est plus étonnant. On s’est longtemps demandé si un intrus n’avait pas enfilé sa tunique. Mieux, ce qui n’était pas dur, en fin de rencontre, avec une passe décisive qui rehausse, un peu, un match médiocre. » Le quotidien sportif a été plus généreux avec un 6. « Il a beaucoup touché de ballons, redescendant bas pour arriver lancé dans sa zone de prédilection, mais face à la densité brestoise il a lui aussi manqué d’inspiration. Une frappe trop croisée (55e), une autre bien placée que Bizot va chercher (65e). Une soirée moyenne, sauvée par sa passe finale pour Mbappé (90e). » Fabian Ruiz, Sergio Ramos ou bien Timothée Pembélé sont les joueurs qui ont été les moins bien notés par les deux quotidiens.