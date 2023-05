Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit l’AC Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait voir le club corse être officiellement relégué en Ligue 2.

La rencontre entre le PSG et l’AC Ajaccio opposera deux formations aux objectifs bien différents. D’un côté, le club parisien aura à coeur de reprendre ses distances sur le RC Lens et de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. De l’autre côté, le club corse occupe la 18e place et compte 11 points de retard sur le premier non-relégable. Ainsi, en cas de match nul ou défaite, l’ACA sera officiellement relégué en deuxième division. Cependant, l’AC Ajaccio ne compte pas se déplacer à Paris dans le rôle de victime, comme l’a souligné l’entraîneur, Olivier Pantaloni, en conférence de presse d’avant-match.

« Je pense que les joueurs seront à la hauteur »

« Il y a un gouffre entre les deux clubs, mais c’est un match que tous les joueurs rêvent de jouer face à des stars, dans un beau stade et avec une belle ambiance. On est encore plus attentif parce qu’il y a du danger qui vient de partout. On essaye de voir comment on peut affronter cette équipe en essayant d’être très précis dans ce qu’on met en place. Au niveau de l’investissement, l’état d’esprit et la motivation, il n’y a pas grand chose à dire. Je pense que les joueurs seront à la hauteur. Il faut essayer de colmater au mieux toutes les brèches, de faire en sorte d’être très compact et puis après jouer avec notre coeur pour faire en sorte d’aller chercher pourquoi pas un résultat à Paris. »

Olivier Pantaloni espère notamment que ses joueurs montreront une belle solidarité pour contrarier le leader de Ligue 1 : « C’est vrai que ces derniers temps, ils ont été peut-être un petit peu moins performants, avec beaucoup de contrariétés. Mais malgré tout, c’est un grand club, une grande équipe. C’est d’une importance capitale pour eux d’être champion le plus rapidement possible, donc il va falloir s’attendre à un match qu’ils vont prendre très au sérieux pour ne pas se faire davantage peur. Nous, on va essayer malgré tout de jouer notre va-tout, on n’a rien perdre sur un match comme ça. Dans un premier temps, il va falloir être le plus solide possible parce qu’on sait très bien que sur le plan offensif on va avoir des difficultés à leur poser des problèmes. Mais si on arrive à avoir un bloc qui agit de manière cohérente et avec beaucoup de générosité, on pourra peut-être contrarier leur jeu (…) On a quand même un honneur à défendre, on a une image à donner, donc il faut être le plus solidaire possible sur le terrain, agir en groupe pour qu’on puisse avoir des chances de contrarier cette équipe et pourquoi pas d’obtenir un résultat (…) C’est vrai que ça paraît utopique de dire qu’on peut aller gagner là-bas, mais on ne sait jamais. »