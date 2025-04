LdC : L’appel à la mobilisation du CUP pour PSG / Aston Villa

Ce mercredi soir (21h sur Canal +) le PSG reçoit Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des Champions. Si le groupe de Luis Enrique pourra compter sur un collectif bien rodé, le Parc des Princes devrait également répondre présent.

Comme à son habitude lors des soirées européennes, le Parc des Princes devrait revêtir ses plus beaux habits et rendre ce quart de finale aller mémorable. S’ils espèrent que les joueurs de Luis Enrique répondront également présent, les supporters du Paris Saint-Germain appellent à la mobilisation de tous. En effet, le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué ce mardi, à la veille du match, afin de faire monter la pression autour de la rencontre. « Nous appelons l’ensemble des supporters parisiens à se mobiliser massivement. En tribune, chaque chant doit résonner comme un symbole de notre passion et chaque drapeau, chaque écharpe doit être porté fièrement pour démontrer notre engagement sans faille. Quelles que soient les circonstances de la rencontre, nous devrons faire preuve de hargne, de grinta, d’envie de combattre. La mentalité parisienne: ne jamais rien lâcher, toujours encourager« , a déclaré le CUP, qui verra près de 2 000 supporters d’Aston Villa garnir le parcage visiteurs.

Le groupe de supporters qui occupe la tribune Auteuil a distillé ses consignes vestimentaires également : « Nous invitons également tous les supporters présents dans les autres tribunes à venir vêtus des couleurs du club et à brandir leur écharpe, symbole indissociable de notre identité« .