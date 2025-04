Un seul match du PSG sur TF1 ou M6 lors de la Coupe du monde des clubs ?

Le PSG va participer à la Coupe du monde des clubs cet été. TF1 et M6 aimeraient diffuser certaines rencontres de la compétition. Mais DAZN, titulaire des droits, ne veut pas laisser filer trop de matches.

Cet été, du 15 juin au 13 juillet, la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs va se disputer aux États-Unis. Comme la Coupe du monde des sélections, 32 équipes vont tenter de remporter la compétition. Le PSG fait partie de ces 32 équipes. Les Parisiens affronteront l’Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle en phase de poules. Les droits de la compétition appartiennent à DAZN, qui va la diffuser gratuitement. TF1 et M6 aimeraient diffuser plusieurs rencontres de la compétition et discutent de cette possibilité avec le diffuseur de la Ligue 1.

DAZN ne souhaiterait rétrocéder que deux matches

Mais selon les informations de L’Equipe, la plateforme du milliardaire britannique Len Blavatnik, ne souhaiterait rétrocéder que deux matches. « Il s’agit de PSG–Atlético de Madrid, la première rencontre disputée par le club parisien, à Los Angeles le 15 juin à 21 heures (heure française), et la finale de l’épreuve, qui aura lieu au MetLife Stadium (New Jersey), le 13 juillet à 21 heures (heure française). » Les deux chaînes en voudraient un peu plus, mais DAZN reste pour l’instant ferme sur cette option qui devrait être retenue. Le choix entre TF1 et M6 devrait intervenir dans les prochains jours, conclut le quotidien sportif.