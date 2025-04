PSG / Aston Villa : les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG reçoit Aston Villa dans le cadre des quarts de finale aller de Ligue des champions. Luis Enrique ne compte aucune blessure à ce moment charnière de la saison mais devra composer sans son capitaine Marquinhos, suspendu.

C’est le jour J. Après quelques semaines d’attente, la rencontre tant attendue entre le PSG et Aston Villa aura lieu ce mercredi soir au Parc des Princes (21h sur Canal Plus). Dans le costume de favori, le club de la capitale aura à coeur de prendre une option pour les demi-finales de Ligue des champions avant le retour à Birmingham le 15 avril prochain. Et dans ce moment charnière de la saison, Luis Enrique ne déplore aucune absence sur blessure. Absent ces derniers matches en raison d’une entorse de la cheville, Lee Kang-In a repris part aux séances collectives depuis quelques jours. En revanche, les Rouge & Bleu devront composer sans Marquinhos, suspendu pour cette rencontre aller. Et concernant le onze de départ, un doute subsiste en attaque.

Un doute entre Doué ou Kvaratskhelia en attaque

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait prendra place. En défense, les titulaires habituels Achraf Hakimi, Willian Pacho et Nuno Mendes sont attendus. Et pour combler l’absence du capitaine, Lucas Beraldo devrait être aligné comme axial droit. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz a gagné depuis plusieurs semaines sa place de titulaire aux côtés de Vitinha et João Neves. En revanche, pour l’attaque, un doute subsiste sur le trio qui sera aligné. Le quotidien L’Equipe voit un trio 100% français avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. De son côté, Le Parisien opte pour un trident Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, soit la même attaque que lors des huitièmes de finale de Ligue des champions face à Liverpool.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Le XI probable d'Aston Villa : E.Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne – B.Kamara, Tielemans – Rogers, McGinn (c), Ramsey -Rashford

