Kylian Mbappé a marqué son 100e but sous le maillot du PSG lors de la victoire contre Montpellier samedi soir (1-3). En marge de la rencontre, Leonardo – directeur sportif du PSG – a été interrogé sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui est encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2022. Leonardo avait expliqué que les négociations se poursuivaient et que “cela avançait bien, on a fait un pas en avant par rapport à il y a 10 jours”. Ce lundi soir, RMC Sport fait un point sur ce dossier et indique que les discussions avancent à petit pas entre les deux clans. Deux réunions se sont tenues pour évoquer le dossier de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé en l’espace de dix jours. Comme l’expliquait Le Parisien, Mbappé insiste beaucoup sur les garanties sportives du projet parisien. Le média sportif affirme que les dirigeants parisiens sont un peu plus optimistes que ces dernières semaines. “Une source proche du club ajoute que “le contexte actuel et la crise du Covid qui touche tous les grands clubs a peut-être refroidi Kylian et lui a rappelé qu’il était dans des conditions quasi parfaites au PSG”, ajoute RMC Sport. Le PSG voudrait d’ailleurs prolonger son numéro 7 avant le mois de juin afin “de ne pas laisser le joueur dans l’incertitude à un an de la fin de son contrat“. Le Real Madrid – qui rêve de Mbappé depuis plusieurs années – suit de près la situation. Mais est-ce qu’ils auront les moyens de sortir 180 millions d’euros en ces temps de crise ? Une chose est sûre, ce dossier va s’étirer dans la longueur. On n’est pas à un rebondissement près.