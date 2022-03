Depuis de nombreuses années, le PSG possède des jeunes à fort potentiel au sein de son centre de formation. Cette saison encore, certains Titis montrent un réel talent dans les catégories jeunes à l’image de Warren Zaïre-Emery. Ancien joueur du PSG lors de la saison 2014-2015, Yohan Cabaye est devenu le directeur technique du centre de formation des Rouge & Bleu l’été dernier. L’ancien milieu de terrain a pour objectif d’harmoniser le travail entre les catégories jeunes et d’accompagner les Titis dans leur développement. Dans un entretien à L’Equipe, Yohan Cabaye, est revenu sur ses objectifs au centre de formation, l’image des jeunes Parisiens et la mentalité de Xavi Simons.

Le lien entre la formation et l’équipe première du PSG et son objectif

« Oui, j’ai un lien constant avec Angelo Castellazzi (directeur sportif adjoint), avec Leonardo. Entre la formation et l’équipe professionnelle, ce lien est quotidien (…) Notre objectif au centre, c’est de faire un travail avec eux (les jeunes) pour créer ce sentiment de fierté, d’appartenance aux couleurs du club et à tout ce que représente le PSG dans l’histoire du foot français et mondial. Jouer pour le PSG, ça représente quelque chose. Il faut que les joueurs puissent le ressentir. La suite de ce travail est de développer des joueurs capables de se rapprocher du monde pro et bien sûr de notre équipe première. Chaque année, il y en a qui se rapprochent. On travaille pour qu’il y en ait encore plus à l’avenir. »

L’image de l’arrogance des jeunes Parisiens, quel regard porte-t-il la-dessus ?

« Un regard très positif. Il faut remettre le contexte : ils jouent au PSG, déjà, ça leur met une certaine pression. Parfois, il y a la pression de l’entourage, des amis et celle, aussi, d’être bon sur le terrain. À cet âge-là, avoir tout ça sur les épaules, c’est très difficile. Ils se créent peut-être une carapace, ils ne veulent pas montrer certaines faiblesses. Mais non, je ne pense pas qu’un Parisien se la raconte plus qu’un Lyonnais ou n’importe quel autre jeune d’un autre centre. C’est trop facile de les cataloguer. »

Son regard sur Xavi Simons

« C’est vraiment bien pour lui d’avoir pu enchaîner en première partie de saison, ça lui a fait du bien. Quand il était en équipe première, il a été dans le rythme, il a été décisif en U19 en Championnat, en Youth League, c’est un joueur qui a la mentalité qu’il faut, le professionnalisme qu’il faut pour continuer à avancer. Ce que je lui ai dit, c’est de continuer, de ne pas lâcher, il a été récompensé quelque temps après (il a joué 4 matches de L1 et 3 de Coupe), je suis content pur lui de le voir s’exprimer au plus haut niveau »