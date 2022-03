Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 mars 2022. Le déclin de Neymar Jr depuis son arrivée à Paris, le match des Titis en quarts de finale de Youth League, Nasser al-Khelaïfi et Leonardo fixés le 29 mars par la commission de discipline de l’UEFA, et Antero Henrique retrouve un poste au Qatar.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la situation de Neymar Jr. En effet, ce dimanche, l’international brésilien a été l’une des principales victimes des sifflets de ses propres supporters. Si Leo Messi a également connu le même sort, le numéro 10 du PSG « a eu droit à la totale ! Les sifflets, les insultes et parfois même la haine. » Et pour cause, depuis son transfert record en 2017, le Brésilien de 30 ans est sur le déclin de saison en saison, notamment à cause de ses nombreuses blessures. « Impliqué sur 44 buts (28 buts et 16 passes) lors de la première saison, sa moyenne a irrémédiablement décliné passant de 36 (23 buts et 13 passes), 31 (19 buts et 12 passes), 28 (17 buts et 11 passes) pour plafonner à 10 (5 buts et 5 passes) cette saison. »

Neymar possède également cette image d’une personne qui aime faire la fête, même si cela ne reflète pas toujours la réalité, comme l’explique une personnalité de son entourage. « Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu’ils ne le tirent pas vers le haut en termes d’hygiène de vie. Mais lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée (…) Il n’est pas du tout hautain ou inaccessible. Mais il est très sensible. Il a besoin qu’on lui accorde de l’importance et il fait de même avec les gens. Tu sens que c’est important pour lui d’être apprécié. » Déjà conspué par le public parisien à l’été 2019 lors de ses envies de départ au FC Barcelone, Neymar Jr avait réussi à reconquérir les supporters grâce à son talent et a même fini par prolonger son contrat jusqu’en 2025. Mais, « reste à savoir si, cette fois-ci, chacun aura envie de recoller les morceaux. »

Le quotidien francilien évoque aussi le quart de finale de l’UEFA Youth League entre le PSG et Salzbourg ce mercredi après-midi (14h sur beIN SPORTS 2, UEFA.tv et PSG TV Premium) au Stade Georges-Lefèvre. Victorieux de Séville au tour précédent, les joueurs de Zoumana Camara voudront poursuivre leur belle aventure afin d’accéder au Final Four de la compétition. « Pour espérer continuer son beau parcours, la jeune garde du PSG devra composer avec l’absence de Xavi Simons, suspendu, mais enregistre le retour du défenseur, El Chadaille Bitshiabu », rappelle LP.

De son côté, L’Equipe n’évoque pas le PSG dans le journal du jour. Mais via son site internet, le quotidien sportif indique que les dossiers Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du PSG, devraient être étudiés par la commission de discipline de l’UEFA le 29 mars prochain. Les deux dirigeants parisiens font l’objet d’un « cas disciplinaire » ouvert par l’instance européenne, suite à leur comportement après la rencontre face au Real Madrid. Si sanction il y a (ce qui est probable), celles-ci devraient être communiquées dans la foulée. Enfin L’Equipe rappelle que le règlement disciplinaire de l’UEFA prévoit, selon l’article 11 , des sanctions telles que des amendes ou des suspensions pour ceux qui contreviennent aux « principes généraux de conduite » ainsi que pour ceux qui « se comportent de manière insultante ou contreviennent d’une autre manière aux règles élémentaires de la bienséance. »

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de l’ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique (2017-2019). En effet, le Portugais a été nommé directeur sportif de la Ligue du Qatar. L’ancien dirigeant parisien « a pour mission de poursuivre ‘le développement et la compétitivité des équipes’ du championnat de l’émirat du Golfe. »