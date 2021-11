Il y a un mois, Neymar avait défrayé la chronique en expliquant que la Coupe du Monde 2022 pourrait être sa dernière. Le Brésilien (29 ans) qui expliquait que la pression mise sur ses épaules depuis l’âge de 12 ans était usante. Des paroles qui ont beaucoup fait parler. Légende du football brésilien et de la Seleçao, Cafu ne veut pas entendre parler de fin de carrière internationale pour l’attaquant du PSG.

« Dans l’éventualité où cela se produirait, ce serait sa décision et elle devra être respectée, explique l’ancien latéral droit dans une interview accordée à Record. Ce serait dommage car il est très jeune et une référence dans le football mondial. Je pense qu’il a encore beaucoup de choses à faire. Si après la Coupe du monde au Qatar, il pense qu’il devrait prendre sa retraite, le Brésil perdrait une figure. Nous avons de grands joueurs comme Vinicius et Rodrygo, mais il n’y a pas encore d’idole post Neymar au Brésil.«