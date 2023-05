Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 mai 2023. Le PSG et Lionel Messi qui se dirige vers un divorce, le voyage de la discorde…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait évidemment sa Une sur le voyage de Lionel Messi et tout ce qui en découle. Selon l’entourage de la Pulga, la virée avait déjà été remise à deux reprises et cette date avait été définie en accord avec le PSG il y a un certain temps. Mais le mauvais résultat contre Lorient a chamboulé le calendrier. « Aux yeux du clan Messi, vu le timing, il était compliqué d’annuler à nouveau le rendez-vous en Arabie saoudite alors que ses hôtes avaient tout organisé pour sa venue. Des arguments manifestement balayés par le PSG, qui ne changent rien à la faute. » En frappant si fort, l’idée des dirigeants parisiens est de marquer un coup lance le quotidien sportif. « Trop, diront certains, qui crieront au manque de discernement et au crime de lèse-majesté. » L’Equipe explique qu’avec cette sanction, le PSG a fait un exemple et envoyé le message que même la star absolue n’est pas au-dessus de l’institution. « Par son standing, le club estime que le numéro 30 parisien se doit d’être exemplaire et solidaire, surtout au moment où son équipe traverse une période compliquée.«

Cette décision entérine aussi la fin de l’histoire entre le PSG et Messi. En début d’année 2023, les deux camps avait posé les principes pour une prolongation de contrat sans pour autant trouver d’accord lors de leur première réunion en février. « Depuis, certains acteurs influents du PSG ont commencé à s’interroger sur la pertinence de conserver l’Argentin. Du fait de l’attitude mitigée d’une frange non négligeable des supporters, symbolisée par ces sifflets au Parc des Princes, pour qui le gaucher de 35 ans incarne la politique de stars du PSG actuel. Et pour des raisons sportives, aussi. […]Les réserves envers le « Roi Leo », en interne, relevaient davantage d’une cohérence sportive. Par son statut, le septuple Ballon d’Or ne peut être réduit à un joueur de complément ou un « super sub » de luxe. » Malgré ça, ces dernières semaines, Doha envisageait encore d’obtenir une prolongation de l’ancien Barcelonais. Une réunion se tenant même à Paris il y a deux semaines avec Jorge Messi. Mais cette dernière n’a pas permis d’aboutir à un terrain d’entente. Depuis hier, le divorce est consommé assure le quotidien francilien. « Messi fera-t-il amende honorable pour s’assurer une sortie de route présentable, alors qu’il pourrait faire son retour à Auxerre le 21 mai ? Ou ne reviendra-t-il pas de ce que nombre de ses compatriotes, mardi soir, dénonçaient comme un affront ? » L’Equipe qui explique aussi que le PSG était au courant du contrat avec l’Arabie saoudite de Messi, qui avait été signé avant l’arrivée de l’Argentin (35 ans) à Paris. En mai 2022, alors que le titre était acquis, il avait avait effectué un premier voyage de deux jours, accompagné par son compatriote Leandro Paredes, afin de promouvoir l’image de l’Arabie saoudite. « Cette visite avait déjà fait un peu jaser, le royaume saoudien étant régulièrement critiqué pour son non-respect des droits de l’homme et au vu de ses relations tendues – même si elles se sont réchauffées depuis – avec le Qatar.«

L’Equipe évoque l’avenir de Lionel Messi. Même si en début d’année 2023, une troisième saison au PSG était envisagée, les récent évènements vont mettre fin à ce dossier. Un retour au FC Barcelone semble compliqué, même si l’international argentin était emballé à l’idée de jouer sous les ordres de son ancien coéquipier, Xavi, étant même prêt à baisser ses émoluments. Mais les lourdes contraintes budgétaires qui pèsent sur le Barça mettent du plomb dans l’aile sur un possible retour. Deux autres solutions s’offrent à lui, l’Arabie saoudite ou les Etats-Unis. Les Saoudiens prépareraient la plus grosse somme jamais proposée à un joueur de foot pour le convaincre. « À l’origine, l’Etat de la péninsule arabique partait de loin, mais si ce scénario paraissait improbable cet hiver, il est devenu une hypothèse prise très au sérieux par le clan Messi ces dernières semaines, avant même la passe d’armes avec le PSG. » Cette dernière serait même devenue favorite pour l’accueillir dans la situation actuelle assure le quotidien sportif. L’autre piste mène à l’Inter Miami de David Beckham. Les contacts n’ont jamais été rompus mais cette possibilité n’a jamais été en pole position, en tout cas pas pour cet été « même si l’intérêt de la Pulga et de sa famille pour le projet est réel. »

Dans son édition du jour, le Parisien revient évidemment sur le voyage sans autorisation de Lionel Messi en Arabie saoudite et toutes les conséquences sur son avenir à court et moyen terme. Le quotidien francilien explique que le PSG a frappé très fort en suspendant pour plusieurs jours, certains parlent de deux semaines, l’Argentin. LP indique de son côté qu’il sera suspendu plusieurs jours, expliquant que la durée exacte ne sera pas communiquée. Il ne sera pas de retour demain au Camp des Loges et ne devrait pas participer aux matches contre Troyes et Ajaccio. « À cette suspension peut s’ajouter une sanction financière sous la forme d’une retenue sur la prime d’éthique ou sur salaire. »

« Pour un club dont le manque d’autorité a été très souvent pointé du doigt et qui a été régulièrement critiqué pour sa capacité à placer les joueurs au-dessus de tout, il était hors de question de laisser passer ce manquement aux règles du groupe. Même pour un joueur de la dimension de Lionel Messi. » Le Parisien explique qu’au sein du PSG, on estime que l’institution a été bafouée de façon insupportable au regard de la période que traverse l’équipe. « Dans les hautes sphères du club, on diffuse l’idée d’une véritable reprise en main et on fait comprendre que cette sanction, presque sans commune mesure dans l’histoire du PSG, symbolise la fermeté que souhaite instaurer la direction. » L’absence de Messi à l’entraînement lundi avait surpris tout le monde et notamment Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. Selon les informations du Parisien, les deux dirigeants parisiens étaient au courant du voyage mais ils n’ont jamais donné leur accord pour que l’international argentin rejoigne l’Arabie saoudite. « Un manquement qui justifie la sanction infligée au numéro 30. » Christophe Galtier, lui, a été mis devant le fait accompli. Il n’a jamais été prévenu de ce voyage et a donc pas non plus donné son aval. « Le staff ainsi que les joueurs ont également été très étonnés par la décision de Lionel Messi sans prévenir la moindre personne au club. » En ce qui concerne son avenir, il devrait se tenir loin du PSG. « En interne, depuis des semaines déjà il se murmure que le sportif ne souhaite pas lever l’option d’une année supplémentaire qui engagerait les deux parties. Et que seul Doha serait convaincu de l’intérêt de conserver Messi une saison supplémentaire. » Le Parisien conclut en expliquant que la vraie question est de savoir s’il reportera un jour le maillot du PSG.

🚨 De son côté, Christophe Galtier n’a été à AUCUN moment informé du voyage de Messi en Arabie Saoudite 🛫🇸🇦 Il a été mis devant le fait accompli (Le Parisien) pic.twitter.com/ifRAEE2VtV — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 2, 2023

Le Parisien évoque ce voyage promotionnel du numéro 30 du PSG en Arabie saoudite. Ce dernier n’était pas prévu cette semaine à la base, ni même en mai mais en mars. Après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, il a annulé son départ pour Riyad. « Conscient que le moment n’était pas le plus propice à l’étalage de ce type de partenariat, Messi aurait même décalé son voyage une deuxième fois, encore en raison d’un revers, pour le caler la première semaine de mai, sans que personne n’imagine à l’époque que celle-ci puisse de nouveau coïncider avec un quotidien troublé par les mauvais résultats. » Selon une source proche du club, il semblerait, qu’après avoir été sollicités, le président Al-Khelaifi et Luis Campos, auraient mis leur veto pour ce voyage. Son contrat en tant qu’ambassadeur du tourisme lui apporterait une dizaine de millions d’euros par an selon The Athletic indique le quotidien francilien. Al-Hilal, club saoudien, avait proposé une somme très alléchante à Messi pour le convaincre de le rejoindre. Une offre qu’il n’avait, il y a quelques semaines, pas en tête d’accepter. « Mais après la sanction, il va devoir se pencher sur les propositions des clubs qui rêvent encore de lui, comme Al-Hilal et le FC Barcelone« , conclut Le Parisien.