Lors de son arrivée au PSG, Christophe Galtier était largement pointé du doigt et les doutes planaient avant même qu’il soit intronisé. Les plus grosses interrogations étaient au sujet de sa capacité à faire face au vestiaire composé de stars du Paris Saint-Germain.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a jamais su rassurer les observateurs et supporters du club de la capitale quant à son autorité face à son vestiaire. Un récent épisode ne plaide pas en sa faveur. La semaine dernière, mardi, Leo Messi a arrêté son entraînement avant la fin : « Léo a ressenti une gêne à l’adducteur. Il a écourté la séance d’entraînement« , a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse. Cependant, selon les indiscrétions d’RMC Sport « s’il était bien touché à un adducteur, Messi était également agacé par un exercice dont l’utilité pour les attaquants semblait lui poser question« . Le lendemain, l’Argentin a réitérer. Au moment où le technicien français du PSG a proposé à ses joueurs un dernier exercice facultatif, le septuple Ballon d’Or a décidé de rentrer au vestiaire. S’il était dans son bon droit, Messi a tout de même mis fin à la séance d’entraînement de tout le groupe, même ceux qui souhaitaient poursuivre. Une situation que Christophe Galtier n’a visiblement pas su gérer en faisant preuve d’autorité. Un manque d’autorité mis en lumière le 11 février dernier lors de la défaite (3-1) au Stade Louis II face à l’AS Monaco. A la mi-temps, Luis Campos rejoint le vestiaire Rouge & Bleu afin de bouger les joueurs. Toujours selon RMC Sport, certains soutiennent la thèse que le Portugais était descendu combler ce manque d’autorité face à son vestiaire du coach parisien.

Un Christophe Galtier réaliste en interne

La pensée véritable de Christophe Galtier semble bien différente du discours tenu publiquement à en croire les informations de nos confrères d’RMC Sport. Ces derniers affirment qu’auprès de son entourage, le coach parisien « sait qu’il a moins de chance de gagner si tout le monde ne court pas. On avance également que cette position est difficilement tenable publiquement surtout que le banc de touche dans l’ensemble n’est pas au niveau attendu et ne lui permettrait pas de faire jouer la concurrence« . Globalement, le technicien français confie hors caméra que le contexte parisien est « usant« . Le vestiaire du Paris Saint-Germain est décrit avec un pouvoir des cadres « que les plus jeunes contemplent au quotidien« . Il est par exemple avancé des les informations d’RMC Sport : « Un joueur qui était sorti du cadre exigé par Christophe Galtier à l’automne a réussi à s’en sortir avec une simple remontrance. Des membres influents ont plaidé sa cause. Cela a joué, forcément« . Un habitué du Camp des Loges confie à nos confrères que « les débordements ont existé et continueront d’exister tant qu’il n’y a pas une institution forte« .