CBS Sports fait le point sur le mercato du PSG

Le PSG souhaite marquer les esprits lors de ce mercato 2021. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale devrait prochainement annoncer un nouveau renfort avec Gianluigi Donnarumma. De plus, les Rouge et Bleu semblent également avoir trouvé une solution au poste de latéral droit avec la probable arrivée d’Achraf Hakimi. Outre ces trois dossiers, le vice-champion de France devrait encore se montrer actif lors de cette période des transferts. Via son site internet, CBS Sports a fait le point sur le mercato du PSG.

Ainsi dans l’émission “Here We Go”, le journaliste, Fabrizio Romano, rapporte que le club de la capitale désire recruter un défenseur central. Et depuis de nombreux jours, Sergio Ramos est annoncé avec insistance du côté des Rouge et Bleu. “Il n’y a toujours pas de signature ni d’accord définitif, mais le PSG a été le premier club à s’enquérir auprès de Ramos de l’opportunité de le racheter en tant que joueur libre en janvier dernier et n’a jamais cessé d’y penser.” De son côté, le défenseur de 35 ans décidera de son avenir dans les prochains jours et n’exclut aucune possibilité. “Il veut évaluer sereinement avec sa famille, mais le PSG est là et essaie vraiment de signer Ramos”, nous informe CBS.

Outre l’ex-défenseur du Real Madrid, le club de la capitale réfléchirait à recruter un latéral gauche en cas d’une bonne opportunité de marché. De plus, le PSG pourrait acquérir un autre milieu de terrain avec un éventuel départ de Rafinha (2023). “De nombreuses équipes sont intéressées par le Brésilien et tout comme Mauro Icardi (2024), des décisions seront prises plus tard” concernant leur avenir, précise Fabrizio Romano. Concernant Moise Kean, un nouveau prêt est à l’étude. “Quand Ancelotti était en charge à Everton, l’accord aurait pu être conclu”, mais le club anglais attend désormais l’arrivée de son nouveau coach pour discuter du futur de l’international italien.

Enfin pour Gianluigi Donnarumma, CBS Sports rapporte qu’un prêt dans un autre club n’est pas envisagé. Ainsi, il sera en concurrence avec Keylor Navas pour la place de titulaire. Au sujet de Kylian Mbappé, le média indique que le joueur de 22 ans n’a pas encore donné son feu vert pour la signature d’un nouveau contrat avec le club français. “Les négociations se poursuivent mais il n’y a toujours pas d’accord total.”