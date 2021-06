Di Maria et Paredes sur le banc face à la Bolivie ?

Après le Brésil de Marquinhos et Neymar, l’Argentine disputera son dernier match de la phase de groupes de la Copa America face à la Bolivie, dans la nuit de lundi à mardi en France (02h00 sur L’Equipe Live). Leader avec 7 points et déjà qualifié pour les quarts de finale, le finaliste de la Coupe du monde 2014 n’a pas encore assuré sa première place. Pour cela, il devra s’imposer face à la Bolivie (5e, 0 pt). Pour cette rencontre, le sélectionneur de l’Albiceleste – Lionel Scaloni – pourrait effectuer de nombreux changements dans son onze de départ. Et selon les informations de TyC Sports, les deux Parisiens – Leandro Paredes et Ángel Di María – devraient débuter sur le banc. Seul Lionel Messi pourrait enchaîner son quatrième match dans la compétition.

XI probable de l’Argentine : Franco Armani – Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña – Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez – Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Correa.