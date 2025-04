CdF : Cinq joueurs du PSG dans le onze type des demi-finales !

Pour le compte des demi-finales de Coupe de France, le PSG est venu à bout (2-4) de l’USL Dunkerque (L2). Mal engagés jusqu’à la mi-temps, le club de la capitale a pu s’appuyer sur ses individualités pour arracher son ticket en finale.

Ce mardi, le PSG s’est qualifié pour la finale de Coupe de France et sera donc au rendez-vous le 24 mai prochain au Stade de France. Cependant, c’est non sans mal que les hommes de Luis Enrique ont arraché cette place. En effet, menés 2-0 jusqu’à la 45e minute par l’USL Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ont réagi juste avant la pause par le biais du Français, d’une frappe surpuissante. En seconde période, le Paris Saint-Germain a déroulé jusqu’à l’emporter 2-4 grâce à des réalisations de Marquinhos, Désiré Doué, et un nouveau but d’Ousmane Dembélé. Dans la presse le lendemain, le numéro 10 Rouge & Bleu a été crédité de la note de 8 dans les colonnes de L’Equipe et Le Parisien. L’actuel meilleur buteur de Ligue 1 a logiquement été élu homme du match et gagne logiquement une place dans le onze type des demi-finales de Coupe de France. Pour accompagner Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Marquinhos et Achraf Hakimi figurent dans ce onze.

Futur adversaire du PSG en finale de Coupe de France, le Stade de Reims place Sergio Akieme, Hafiz Umar Ibrahim et le portier Yehvann Diouf dans ce onze type. Éliminé par le club de la capitale, l’USL Dunkerque voit Vincent Sasso et Gessime Yassine prendre leur place, quand l’autre éliminé, l’AS Cannes, place lui l’ancien de Ligue 1, Cheikh Ndoye.