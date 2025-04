Ligue 1 : Un nouveau trophée individuel dans le championnat

Cette saison, la Ligue 1 met en avant ses talents notamment avec la mise en place des badges « Top scoreur » et « Top passeur ». Dans la continuité de ces initiatives, le championnat de France innove encore une fois.

A chaque journée de Ligue 1, le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat se distinguent par un badge ajouté sur leur maillot. A l’occasion de cette 28e journée de Ligue 1, ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain que sont Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qui arboreront respectivement le « Top scoreur » et le « Top passeur » face au SCO d’Angers ce samedi (17h sur BeIN Sports) au Parc des Princes. Cependant, le championnat de France ne compte pas s’arrêter là, et a pour ambition de récompenser un nouveau type d’individualité : le meilleur dribbleur de Ligue 1. En effet, sur les réseaux sociaux, la nouvelle a été annoncée avec une bande annonce illustrant des anciens et actuels joueurs du championnat de France légendée : « Meilleur Dribbleur : un trophée qui incarne toute une culture. Celle d’un foot où l’on est libre d’exprimer sa créativité et sa personnalité. RDV prochainement pour élire LE meilleur dribbleur de Ligue1 McDonald’s« .

Ce titre honorifique voit le jour en collaboration avec l’ancienne gloire du LOSC : Eden Hazard. Le jeune retraité s’est également fendu d’un message sur son compte X dans le cadre de cette annonce : « Mes amis, je suis ravi de rejoindre la Ligue 1 dans la création d’une récompense unique au monde, honorant ces artistes que nous admirons pour leur flow, leur audace et un style qui fait vibrer les foules. J’espère que vous apprécierez les nommés pour le titre de Meilleur Dribbleur autant que moi !« .