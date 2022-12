Tombeuse de la Croatie (3-0), l’Argentine attend son adversaire en finale. Ce sera soit la France soit le Maroc, qui s’affrontent ce soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1) dans l’autre demi-finale de la Coupe du Monde. Après Lionel Messi, un autre joueur du PSG disputera la finale. Kylian Mbappé ou Achraf Hakimi ?

Auteur d’un parcours exceptionnel, premier de son groupe, élimine l’Espagne en huitièmes et le Portugal en quarts, le Maroc voudra poursuivre sur sa lancée contre la France. Les joueurs de Walid Regragui ont réalisé des exploits et n’ont pas été aidés par des blessures qui ont émaillé leur compétition. Mais ils y croient dur comme fer pour une qualification en finale de la Coupe du Monde, qui serait une première pour eux. Du côté de la France, on n’a pas non plus été épargné par les blessures avant et au tout début de la compétition. Après de belles victoires en phase de poules et contre la Pologne en huitièmes, les Bleus ont eu plus de mal contre l’Angleterre en quarts malgré la victoire (2-1). Ils affrontent des Marocains survoltés pour tenter de rallier leur deuxième finale de Coupe du Monde de suite.

Upamecano et Rabiot incertains

Pour cette rencontre, les deux coachs ont des incertitudes pour former leurs équipes. Du côté de la France, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, malades et qui ont manqué l’entraînement de veille de match, sont incertains. S’ils ne peuvent pas tenir leur place, ils seront remplacés par Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana. Pour le reste, cela devrait être du classique. Hugo Lloris dans les buts, Jules Koundé, à droite, Théo Hernandez à gauche et Raphaël Varane. Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann devrait compléter le milieu de terrain alors que l’attaque serait confiée à Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et le joueur du PSG, Kylian Mbappé.

Du côté du Maroc, Nayef Aguerd, blessé contre l’Espagne et forfait pour le Portugal ne devrait pas être apte à débuter la rencontre. Il pourrait être remplacé par Jawad El-Yamiq comme contre les Portugais. Sorti sur blessure en quart de finale, Romain Saiss – le capitaine des Lions de l’Atlas – devrait pouvoir tenir sa place comme Noussair Mazraoui, forfait contre le Portugal. Achraf Hakimi, très en forme depuis le début de la Coupe du Monde, occuperait le couloir droit pour défendre sur son coéquipier et ami du PSG, Kylian Mbappé. Au poste de sentinelle, Sofyan Amrabat devrait enchaîner. Il serait derrière une ligne de quatre formée par Boufal, Amallah, Ounahi et Ziyech. En-Nesyri occuperait la pointe de l’attaque.

Les compositions probables de France / Maroc

France : Lloris (c) – Koundé, Varane, Upamecano (ou Konaté), Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot (ou Fofana) – Dembélé, Giroud, Mbappé

: Lloris (c) – Koundé, Varane, Upamecano (ou Konaté), Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot (ou Fofana) – Dembélé, Giroud, Maroc : Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui – Amrabat – Ziyech, Amallah, Ounahi, Boufal – En-Nesyri