La saison 2022-2023 est particulière. Avec la Coupe du Monde en plein milieu de la saison, les championnats ont du s’adapter. La Ligue 1 va par exemple jouer pour la première fois fin décembre, un boxing day à la française. L’exercice 2024-2025 va aussi être perturbé par un évènement mondial.

Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques. La capitale française sera le centre du Monde pendant plusieurs semaines. L’organisation de cette compétition mondiale va chambouler quelque peu le début de certaines autres compétitions. Ce sera le cas pour la Ligue 1. Le championnat de France, qui a déjà dû modifier son calendrier en raison de la Coupe du Monde au Qatar en plein milieu de la saison. L’exercice 2024-2025 sera aussi un petit peu perturbé. Le ministère de la Culture, dans un communiqué, a expliqué que la saison 2024-2025 de Ligue 1 ne devrait pas commencer avant le 16 août.

La Ligue 1 2024-2025 débutera le 16 août

« Ces dernières semaines, la ministre de la Culture d’une part et la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques d’autre part ont mené un travail de concertation avec les organisateurs des événements culturels et sportifs qui nécessitent habituellement des renforts d’Unités de forces mobiles (UFM), en lien permanent avec le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, explique le ministère dans son communiqué. […] Grâce à un aménagement de leur déroulement, les Championnats de football de Ligue 1 et de Ligue 2 pourront reprendre à partir du 16 août. »