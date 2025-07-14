Talk CS : Pourquoi le PSG a craqué ? Les leçons à tirer de cette défaite contre Chelsea ?

Ainsi se termine la saison 2024 / 2025 du PSG. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 3-0 face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des Clubs après avoir tout remporté cette année.

C’est pris à son propre jeu que le PSG de Luis Enrique termine sa saison 2024 / 2025. En effet, Chelsea a su déjouer sur le plan tactique ce que les Parisiens mettaient en place depuis le début de l’année en se montrant précis techniquement, chirurgical devant le but, mais surtout appliqué dans son pressing. Une simple défaite à oublier ? Avec des leçons à en tirer ? Ou alors de réelles remises en question doivent être faites ? Des questions auxquelles ont répondu nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane dans le dernier Talk CS :

