Le PSG devrait beaucoup bouger cet été. Dans les prochains jours, le club de la capitale devrait officialiser le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait plus être sur le banc de Rouge & Bleu la saison prochaine. Plusieurs noms ont été avancés pour remplacer l’Argentin, comme Antonio Conte, Thiago Motta ou bien encore Zinedine Zidane. Comme nous vous l’avons révélé, le PSG avait fait de Zinedine Zidane sa priorité. Le coach français a échangé avec les dirigeants parisiens la semaine passée et même cette semaine. Mais selon Téléfoot, le champion du monde 98 ne viendra pas à Paris. Samir Nasri a évoqué le dossier du coach du PSG.

Pour Nasri, la rivalité PSG / OM est une fausse excuse dans ce dossier

« Il n’a jamais joué à Marseille. Il faut arrêter cette rivalité entre Marseille et le PSG, lance Nasri dans le Canal Football Club. C’était dans les années 90 quand les deux équipes avaient le même niveau. Aujourd’hui, ils ne boxent pas dans la même catégorie. La rivalité des Marseillais c’est plus avec les Lyonnais que les Parisiens aujourd’hui. Peu importe l’entraîneur. Tous les entraîneurs cités, ce sont des entraîneurs de qualité. C’est la structure qui va permettre à l’entraîneur d’asseoir son pouvoir sur l’équipe ou pas. C’est ça qui doit être réglé au PSG avant le nom du tacticien. Il fera du bon boulot, on ne parle que de crack comme entraîneur. »