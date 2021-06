C’est le nom qui agite les rumeurs mercato du PSG depuis plusieurs jours. Achraf Hakimi, latéral droit de l’Inter (22 ans) est annoncé proche de rejoindre les Rouge & Bleu. Le joueur aurait un accord avec les dirigeants parisiens, eux qui discutent avec leur homologue milanais pour le montant de la possible transaction. Selon les informations de Sky Italia, Le PSG serait disposé à débourser entre 50-60 millions d’euros pour l’international marocain alors que les dirigeants de l’Inter voudraient eux récupérer 80 millions d’euros. Le média sportif transalpin assure tout de même que le PSG reste en pole position dans ce dossier. De son côté, The Athletic explique que Chelsea et Arsenal s’intéresseraient aussi à Hakimi. Les Blues qui le suivent depuis ses débuts chez les jeunes du Real Madrid. Cette piste a longuement été discutée par la cellule de recrutement, les dirigeants de Chelsea et Thomas Tuchel.