Talk CS – Comment le PSG a RIDICULISÉ Chelsea ?! (PSG 8-2 Chelsea)

Le PSG a activé le mode patron pour réaliser une grosse performance sur la pelouse de Chelsea (3-0) et valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Le PSG est de retour. Après des semaines de doutes, le club parisien a réalisé une double confrontation éblouissante face à Chelsea dans ce huitième de finale de la Ligue des champions. Malgré le 5-2 du match aller, les Rouge & Bleu devaient se méfier d’un réveil des Blues. Mais l’efficacité parisienne a encore une fois été remarquable avec une victoire clinique sur le score de 3-0 à Stamford Bridge.

Avec un score cumulé de 8-2 sur les deux matchs, la formation de Luis Enrique a humilié l’équipe londonienne dans les grandes largeurs. Le dernier Talk CS revient sur cette performance parisienne à Londres. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !