Outre le titre, la course aux places européennes et à la relégation, il y a un autre titre qui se dispute lors de ces dernières journées de Ligue 1, celui de meilleur buteur. Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette sont au coude à coude.

Kylian Mbappé est le roi des buteurs depuis quatre ans. L’attaquant du PSG pourrait égaler un record en s’offrant le titre de meilleur buteur de la Ligue 1 pour la cinquième année de suite, seul Jean-Pierre Papin ayant réalisé cet exploit. Contrairement aux autres années où il avait une certaine avance sur ses concurrents, cette saison, il voit Alexandre Lacazette le talonner. Encore une fois buteur hier soir lors de la victoire de Lyon contre Monaco (3-1), le capitaine lyonnais est revenu à hauteur du numéro 7 du PSG avec 26 réalisations.

« Je vais tout faire pour qu’Alexandre gagne »

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourra tenter de reprendre ses distances demain soir avec le déplacement à Auxerre, sachant qu’il reste sur au moins un but lors de ses cinq derniers matches. Rayan Cherki, ami du crack de Bondy, a fait savoir qu’il fera tout pour que son coéquipier termine meilleur buteur du championnat. « Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian est mon ami, lance Cherki au micro de Prime Video. Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne ! Même si mon pote Alex, je vais tout faire pour t’aider. »