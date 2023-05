Alors que la prolongation de Marquinhos était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, elle a été officialisé. Le capitaine du PSG est désormais lié au club jusqu’en juin 2028. Pour Djibril Cissé, c’est une bonne chose pour l’international brésilien.

Au PSG depuis 2013, Marquinhos va poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu pour encore cinq ans. Attendue depuis de longues semaines, sa prolongation a été officialisée hier avant la conférence de presse de Christophe Galtier. Le défenseur central (29 ans) est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’en 2028. Au moment d’évoquer ce nouveau contrat, Djibril Cissé estime que c’est aussi une juste récompense pour ce qu’il a fait depuis tant d’années à Paris.

« C’est une juste récompense pour ce qu’il a fait »

« C’est une bonne chose pour lui surtout. Pour le club, c’est quelqu’un de sérieux, qui a tout le temps été là quand il fallait, qui a su bien porter le brassard même si je pense que la saison prochaine ce ne sera plus lui. Je pense que ce sera Mbappé le capitaine la saison prochaine. C’est plus une bonne chose pour lui. Après, une bonne nouvelle, non. Ce sera une bonne nouvelle quand Skriniar signera, estime l’ancien attaquant dans l’Equipe de Greg. Pour le club et pour lui. […]C’est une juste récompense pour ce qu’il a fait. Après, cinq ans c’est long quand même, c’est beaucoup.«