Ce n’est une surprise pour personne, Christophe Galtier sera le futur entraîneur du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Nice, il a officiellement été remplacé par Lucien Favre. C’est le technicien suisse qui a dirigé l’entraînement de reprise des Aiglons alors qu’il n’était pas encore officiellement entraîneur des Niçois. Avec cette annonce, celle de l’arrivée de l’ancien coach stéphanois chez les Rouge & Bleu ne devrait plus tarder.

Rivère explique qu’il reste quelques petits détails pour Galtier au PSG

Présent en conférence de presse pour présenter Lucien Favre, Jean-Pierre Rivère – le président de l’OGC Nice – a été questionné sur Christophe Galtier. Et le dirigeant n’a pas vendu la mèche mais… »J’ai été très heureux d’avoir Christophe comme coach. Cette année, je me suis dit qu’on avait une chance sur 100 (de faire revenir Favre, ndlr)et ça l’a fait. On connaît à peu près la destination de Christophe, ils ont encore quelques détails à régler. Je souhaite qu’il fasse la meilleure saison possible, c’est une opportunité fantastique.«

Dans cette conférence de presse, Lucien Favre a été interrogé sur les joueurs qu’il souhait conserver à tout prix. Et il a cité Khéphren Thuram, annoncé dans le viseur du PSG. « Gouiri et Thuram vont rester, c’est sûr. Todibo aussi. Ils vont rester.«

(MAJ, 18h31) – Invité sur les ondes de RMC, Jean-Pierre Rivère en a dit un chouïa plus sur le départ de son désormais ex coach vers le PSG : « On a discuté avec le PSG. En ce qui nous concerne, il n’y a aucun obstacle entre Paris et Christophe. Je le remercie de son passage à Nice. La saison ne s’est pas terminée aussi bien qu’on le souhaitait, mais c’est le football. (…) La décision n’était pas complètement actée et le projet devait se poursuivre avec Christophe. Après, il y a eu des choses concomitantes et c’est parfait pour tout le monde. »