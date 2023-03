Touché de nouveau à la cheville, Neymar Jr est sur le flanc jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Un coup d’arrêt qui a engendré de vives critiques à l’encontre du Brésilien.

Après avoir démarré la saison sur les chapeaux de roues, Neymar Jr a connu une seconde partie de saison bien plus complexe. Outre un niveau plus vraiment au beau-fixe, il a connu un nouveau coup d’arrêt brutal. Blessé à la cheville durant la dernière Coupe du monde, il avait finalement fait son retour pour les huitièmes de finale de la compétition face à la Corée du Sud contre toute attente. Mais, forcément, un retour si hâtif a été suivi d’une sacrée conséquence. Sur un mauvais geste signé Benjamin André face au LOSC en Ligue 1 le 19 février dernier, le Ney a vu son exercice prendre brutalement fin, une opération ayant été préconisée par les médecins du PSG.

« Il a un talent fou »

Depuis, c’est un monceau de critiques qui s’est déversé sur le chef de l’ancien barcelonais. Et face à ce tollé, Rai, ancienne gloire rouge et bleu (1993-1998), a souhaité monter au créneau pour défendre son compatriote au cours d’un entretien accordé au Midi Libre. « Il y a des hauts et des bas. Mais il a un talent fou. Je suis très admiratif. Seulement, parfois, il y a des polémiques autour de lui qu’il provoque un peu sur le terrain ou en dehors. Au fond, c’est quelqu’un de bien, mais parfois, il n’arrive pas à gérer de la meilleure façon. Ça fait partie de son histoire, comme avec l’équipe nationale. C’est dommage ces blessures dans des moments importants. Mais il a encore des années de contrat et je garde l’espoir qu’il donne encore beaucoup de joie aux supporters ».