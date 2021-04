Pochettino : “Battre tous les adversaires sur notre chemin pour atteindre nos objectifs”

Ce dimanche à 13h (Canal Plus Sport), le PSG accueille l’AS Saint-Etienne de Claude Puel, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Actuellement deuxième avec 66 points, le club de la capitale voudra profiter du match nul de Lille face à Montpellier (1-1) afin de revenir à une unité de la première place (70 pts). À la veille de la réception de l’ASSE au Parc des Princes, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

Quelle position préfère-t-il pour Marco Verratti ?

Pochettino : “Il était dans le groupe face au Bayern et ça sera son deuxième match dans le groupe. Pour sa position, ça dépend des circonstances, de la situation et aussi du plan de jeu des matches.”

Un changement dans son management par rapport à Tottenham ?

Pochettino : “C’est un groupe différent par rapport à l’Espanyol, Southampton et Tottenham. C’est une gestion basée sur nos valeurs et idées et ensuite on s’adapte aux joueurs et aux différentes situations.”

Comment aborder positivement cette rencontre au Parc des Princes, après trois défaites d’affilée à domicile ?

Pochettino : “C’est une bonne question. On doit donner la réponse demain en faisant une bonne performance pour avoir un bon résultat qui nous permettra de réduire la distance (avec le LOSC). Mais surtout, on doit faire une bonne performance qui nous amène un résultat positif.”

Le match face à Manchester City en Ligue des champions

Pochettino : “Demain on aura un match difficile, c’est difficile de parler de la Ligue des champions. Une équipe comme Paris veut gagner tous les matches et pour cela il faut battre tous les adversaires sur notre chemin pour atteindre nos objectifs.”

L’intérêt de l’Inter pour Florenzi, compte-t-il sur lui pour l’avenir ?

Pochettino : “On ne parle pas de rumeurs de manière générale. Aujourd’hui, on est dans trois compétitions, le club et joueurs sont focalisés sur ces compétitions pour avoir les meilleurs résultats et au moment venu, on verra les décisions à prendre. Son avis sur le joueur ? Je pense la même chose pour Florenzi et pour l’ensemble des joueurs : Ce sont les meilleurs et ils vont nous aider pour atteindre nos objectifs.”

Comment aborder le match de l’ASSE avec les nombreuses absences ?

Pochettino : “Avec de l’optimiste et en étant positif. Quand on est arrivés, il y avait aussi beaucoup de blessés. Les situations sont différentes. C’est la confiance de tout l’effectif qui nous permettra de faire face à ce type de situations.”

La contre-performance du LOSC face à Montpellier (1-1)

Pochettino : “On peut voir que ce n’est pas facile de gagner des matches et de faire des résultats. La Ligue 1 est compétitive et on voit la difficulté de prendre des points à chaque match.”

Icardi en mesure de débuter le match ?

Pochettino : “On n’a pas encore pris de décisions pour le onze de départ, il y a encore quelques doutes. Ça sera fait demain avant le début de la rencontre.”