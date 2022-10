Ce vendredi soir, le PSG affronte – au Stade François Coty – l’AC Ajaccio en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 (21h sur Prime Video). Toujours invaincu cette saison, le club parisien fait face à un promu ambitieux qui reste sur deux matches sans défaite, dont une victoire face à l’OM (2-1).

Pour son retour en Ligue 1, l’AC Ajaccio a connu un début de championnat très compliqué. Avec aucune victoire avant la 10e journée du championnat, le club corse a réussi à obtenir son premier succès il y a deux semaines sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-1) avant de concéder un résultat nul face à Troyes dimanche dernier (1-1). Ainsi, l’ACA veut profiter de cette bonne dynamique pour espérer un bon résultat face au leader du championnat.

« Il faut qu’on garde nos valeurs et nos principes de jeu »

Présent en conférence de presse comme son coach, Olivier Pantaloni, le défenseur central de l’AC Ajaccio – Clément Vidal – se montre ambitieux avant cette affiche en Corse face au PSG. « Je pense qu’il faut se préparer de la même manière que les autres matches. Oui, bien sûr, c’est un match particulier parce qu’on connaît ce qu’il y a à Paris avec les stars. Mais, on est en Ligue 1 pour jouer des matches comme ça, donc je pense qu’on doit prendre beaucoup de plaisir. On a très bien préparé la semaine. Gamberger face au PSG ? Non, il ne faut pas parce que ce n’est pas nécessaire. Il faut aborder le match sereinement. Pour nous, ça va être un peu un match de gala. À nous de mettre les mêmes ingrédients que lors des derniers matches. À nous de faire un gros match et le préparer de la même manière que les autres (…) Il faut qu’on garde nos valeurs et nos principes de jeu, c’est-à-dire être très solide défensivement. »

Pour embêter les champions de France en titre, Clément Vidal, espère compter sur un Stade François Coty plein : « On va avoir un stade plein et l’appui du public va être très important. On va être poussé par nos supporters. On va essayer de mettre Paris dans une situation inconfortable. On va essayer d’aller les chercher et leur montrer qu’on est chez nous. Avec l’apport du public, on va réussir à faire des choses. »