En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi va quitter le club de la capitale. Son avenir se jouerait entre l’Arabie saoudite, l’Inter Miami et le FC Barcelone. Xavi, l’entraîneur barcelonais a mis la pression à la Pulga sur son avenir.

Lionel Messi va jouer son dernier match avec le PSG samedi soir – au Parc des Princes – face à Clermont. Après deux ans, il va quitter les Rouge & Bleu libre de tout contrat. L’international argentin aimerait revenir au FC Barcelone mais les finances du club blaugrana compliqueraient cette possibilité. Il aurait aussi une offre astronomique de l’Arabie saoudite. Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi la possibilité d’une arrivée à l’Inter Miami avec dans la foulée un prêt avec au FC Barcelone. Entraîneur du champion d’Espagne, Xavi a été questionné sur un possible retour de la Pulga au Barça. Il lui a mis un coup de pression.

« S’il veut venir au Barça, nous ferons tout pour qu’il vienne »

« Cela dépend de lui, s’il veut venir au Barça, nous ferons tout pour qu’il vienne. Je pense que les conditions sont réunies, au niveau du football je pense que cela pourrait beaucoup nous aider, il n’y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a d’autres situations, personnelles et économiques, explique Xavi dans une l’interview dans l’émission Gol a Gol de TV3. J’ai une relation amicale avec Leo, nous nous félicitons quand il joue. Il regarde toujours le Barça, et je regarde l’Argentine et le PSG. Il pourrait nous aider dans le jeu, je n’ai aucun doute, il a encore les crocs. Au niveau institutionnel il n’y a aucun doute non plus et il nous aiderait même financièrement. Beaucoup de culés veulent qu’il revienne et scandent son nom, maintenant ça dépend de lui, je dirais que c’est à 99%. »

