Le PSG 7ème club le plus cher au monde

Selon le magazine Forbes, le Paris Saint Germain figure dans le top 10 des clubs de foot les mieux valorisés au monde. Atteignant la septième place, le club parisien présente aussi la meilleure progression cette saison.

Ayant dépassé la barre symbolique du milliard de dollars en 2020, le PSG est estimé aujourd’hui à 4,21 milliard de dollars (environ 3,8 milliard d’euros). Une progression folle, de 32% en un an, qui hisse les Rouge et Bleu à la septième place du classement Forbes annuel des clubs de football les plus chers du monde. Derrière des écuries historiques comme le Real Madrid, Manchester United, ou encore le Bayern Munich, c’est la première fois que le Paris Saint-Germain dépasse les 4 milliard de dollars, une réussite économique de taille.

Une stratégie commerciale internationale

Cette valorisation résulte d’une stratégie commerciale de grande ampleur, le PSG en tant que marque internationale s’est bien développé ces dernières années, notamment par la présence de Lionel Messi au club. Au delà du football, le Paris Saint Germain s’étend dans le monde entier. De par ses boutiques : à Tokyo, New York sur la prestigieuse 5ème avenue de Manhattan (les Etats Unis représentant 40% des commandes en ligne en 2022). Des ouvertures de nouvelles boutiques sont prévues en Angleterre, qui représentait 9% des commandes en ligne en 2022. Le PSG grandit aussi en tant que marque par les académies de football aux sigles « PSG« , au Sénégal ou encore au Brésil. Au total, près de 160 centres dans 15 pays différents représentent le Paris Saint Germain dans le monde entier.

Le classement des clubs de foot les plus chers au monde en 2023 selon Forbes :

1. Real Madrid : 6,07 milliards de dollars

2. Manchester United : 6 Mrds $

3. FC Barcelone : 5,51 Mrds $

4. Liverpool : 5,29 Mrds $

5. Manchester City : 4,99 Mrds $

6. Bayern Munich : 4,86 Mrds $

7. PSG : 4,21 Mrds $

…

26. Olympique Lyonnais : 734 M$

A voir aussi : Le PSG officialise son maillot domicile 2023-2024