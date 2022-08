Confirmation de l’intérêt prononcé de Galatasaray pour Icardi

Les joueurs sont prévenus, depuis l’arrivée du duo Luis Campos – Christophe Galtier, les départs sont enfin d’actualité au Paris Saint-Germain et le cas de Mauro Icardi (29 ans) semble inéluctable. Le joueur n’a plus débuté un match de Ligue 1 depuis janvier dernier, n’a pas non plus marqué le moindre but en 2022 sous la tunique du PSG. L’attaquant argentin, sous contrat jusqu’en 2024, n’entre plus dans les plans du nouveau coach parisien.

« Son absence était lié à un choix purement sportif, avait indiqué le technicien français en conférence de presse. J’ai vu Mauro en début de semaine pour lui expliquer que j’allais restreindre le groupe et que je ne pouvais pas jouer avec 25 joueurs de champ, ce n’est pas possible. Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu’il est important pour lui qu’il se relance« . Le joueur a donc été convié à s’entraîner avec le second groupe (constitué d’éléments sur lequel Christophe Galtier ne compte pas) et son salaire mirobolant en plus de ses performances en demi-teinte sont de gros freins pour les potentiels clubs intéressés par son profil.

Galatasary en tête de liste

La piste Monza s’étant refroidie, Wanda Icardi, agent et femme de l’ancien Nerazzurri, élargie donc ses horizons, notamment plus au sud du globe avec des discussions entamées avec Galatasaray. Selon La Gazetta Dello Sport, Galatasaray « avance ses pions » pour essayer d’attirer l’attaquant Rouge & Bleu. En effet, sa représentante aurait entamé les discussions avec le club stambouliote qui anticipe un intérêt potentiel de la part de Fenerbahçe. Le PSG à poser ses conditions, pour se séparer du joueur, le club de la capitale est en mesure de négocier un prêt avec option d’achat obligatoire d’environ 20-25 millions d’euros. Mais cela semble encore loin d’être fait. En outre, de nombreux obstacles font face à ce dossier, en premier lieu le salaire de l’argentin. Ce dernier touche 10M€/an, ce qui avait totalement refroidi Monza et le bilan du joueur ne plaide pas non plus en sa faveur, zéro but inscrit en 2022. Enfin les querelles d’amour avec sa compagne Wanda exposées sur les réseaux sociaux complète ce triste tableau. Même si Icardi est sur le marché depuis plus d’un an, la nouvelle direction du club parisien semble déterminée à conclure ce feuilleton au plus vite. Le fait de ne pas être appelé pour les deux premiers matchs de la saison par Christophe Galtier, a incité le joueur à considérer fortement l’appel du pied de Galatasaray. Reste à savoir si pour jouer, l’attaquant de 29 ans sera prêt à baisser ses prétentions salariales. Pour l’instant côté parisien, on attend qu’un club fasse une proposition concrète pour régler ce dossier.