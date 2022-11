La Coupe du Monde ouvre ses portes ce dimanche après-midi avec le match d’ouverture entre le Qatar, pays hôte, et l’Équateur. L’Argentine fera, elle, son entrée mardi matin (11 heures) avec la rencontre contre l’Arabie Saoudite. Une rencontre que devrait bien jouer Lionel Messi.

Buteur et passeur décisif lors du large succès contre les Emirats Arabes Unis (5-0), seul match de préparation au Mondial, Lionel Messi a inquiété les Argentins ces derniers jours. Le numéro 30 du PSG s’entraînait à part depuis quelques jours et certains doutaient de le voir sur la pelouse du Lusail Stadium mardi. Performant depuis le début de la saison avec les Rouge & Bleu (19 matches, 12 buts, 14 passes décisives), la Pulga devrait jouer sa dernière Coupe du Monde, lui qui aura 39 ans pour celle de 2026 aux Etats-Unis, Mexique et au Canada.

Messi présent à l’entraînement collectif

Ce dimanche après-midi, l’Albiceleste s’est entraînée afin de préparer son entrée en lice contre l’Arabie Saoudite mardi. Comme l’a fait savoir Gaston Edul, journaliste pour Tyc Sports, l’attaquant du PSG (35 ans) était bien présent à l’entraînement collectif de l’Argentine. Une bonne nouvelle pour Lionel Scaloni à deux jours du match contre les Saoudiens. L’ancien barcelonais devrait bien pouvoir tenir sa place pour cette rencontre, lui qui disputera sa cinquième Coupe du Monde après 2006, 2010, 2014 et 2018.