Avec le forfait de Karim Benzema, Kylian Mbappé – l’attaquant du PSG – sera le faire de lance de l’Equipe de France à la Coupe du Monde. À seulement 23 ans, il participe à son deuxième mondial et pourra se servir de son expérience pour aider ses coéquipiers à défendre leur titre.

Didier Deschamps et l’Equipe de France pourront compter sur un Kylian Mbappé en pleine forme. L’attaquant du PSG a réalisé un bon début de saison avec les Rouge & Bleu, marquant 19 buts et délivrant 5 passes décisives en 20 matches. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations, l’attaquant impressionne le monde du football mais également ce qu’il côtoie que ce soit au PSG ou en Equipe de France, comme son sélectionneur chez les Bleus, Didier Deschamps. « Kylian fait partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il attendait cette Coupe du monde. Il est prêt, comme l’ensemble du groupe, indique Deschamps pour Téléfoot. C’est un attaquant qui a besoin de liberté. Je lui donnerai cette liberté. Mais il aura des obligations défensives, moins que tous les autres joueurs qui sont derrière lui, milieux et défenseurs.«

Guy Stéphan : « Il a une place importante dans le groupe »

Son adjoint, Guy Stéphan, est aussi admiratif du numéro 7 du PSG. « Il est très perfectionniste dans ce qu’il fait. Il a une soif de marquer. Quand on fait à l’entraînement une séance de tirs au but, c’est un peu ludique, mais il veut toujours gagner. C’est quelqu’un qui, au fil des mois, a pris de plus en plus d’importance dans le groupe. Avec le nombre de sélections (59) qu’il a, avec le nombre de but marqué (28), à l’âge où il a, évidemment qu’il a une place importante dans le groupe. » Son ancien coéquipier au PSG, Adrien Rabiot, explique ne pas être surpris par les performances de Mbappé. « Personnellement, il ne me surprend pas parce que je connais ses qualités. J’ai évolué avec lui au PSG, en équipe de France. Je sais de quoi il est capable. Ce qu’il fait, c’est unique. » Enfin, présent en conférence de presse ce dimanche, Eduardo Camavinga a salué sa force pour résister à la pression. « Kylian sait faire il a l’habitude de la pression qui pèse sur ses épaules. Il est serein au quotidien, je ne m’inquiète pas pour lui.«