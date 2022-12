Dans un groupe E ouvert où chaque nation aura ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de Coupe du monde, l’Espagne et l’Allemagne auront une obligation de résultat pour poursuivre l’aventure.

Ce jeudi soir (20h), le groupe E peut nous réserver des surprises. Deux candidats au titre, l’Espagne et l’Allemagne, n’ont toujours pas validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Pire, ils devront s’imposer pour éviter de mauvaise surprise, notamment pour la Nationalmannschaft. Opposés au Costa Rica de Keylor Navas, les Allemands devront chercher la victoire et espérer un faux pas du Japon. De son côté, l’Espagne voudra conserver sa première place face aux Samouraï Blue. Les deux joueurs du PSG, Pablo Sarabia et Carlos Soler, débutent une nouvelle fois sur le banc. Deux rencontres à simultanée à suivre ici dans ce Tribune CS.

XI du Japon : Gonda – Taniguchi, Ikatura, Yoshida (c), Nagatomo – Morita, Tanaka – Kubo, Kamada, Ito – Maeda

: Gonda – Taniguchi, Ikatura, Yoshida (c), Nagatomo – Morita, Tanaka – Kubo, Kamada, Ito – Maeda XI de l’Espagne : U.Simon – Azpilicueta, Rodrigo, Pau Torres, A.Baldé – Gavi, Busquets, Pedri – N.Williams, Morata, Olmo

XI du Costa Rica : Navas (c) – Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo – Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell – Venegas.

: Navas (c) – Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo – Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell – Venegas. XI l’Allemagne : Neuer (c) – Kimmich, Rüdiger, Süle, Raum – Gündogan, Goretzka – Gnabry, Musiala, Sane – Müller.

Groupe E

Espagne – 4 pts (+7) Japon – 3 pts (+0) Costa Rica – 3 pts (-6) Allemagne – 1 pt (-1)