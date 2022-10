Pour la cinquième fois depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé figure dans le top 10 du Ballon d’Or. Une très belle performance réalisée par l’attaquant du PSG. Mais le Bondynois peut être déçu de son classement final de l’édition 2022.

C’était l’évènement de ce début de semaine. Ce lundi, au Théâtre du Châtelet à Paris, se tenait la 66e cérémonie du Ballon d’Or, récompensant le meilleur joueur de la saison 2021-2022. Grand favori et auteur d’une très belle saison avec le Real Madrid, Karim Benzema est devenu le 5e Français à soulever cette distinction individuelle après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998). Même s’il ne prétendait pas à la victoire finale, Kylian Mbappé pouvait espérer viser le podium cette année. Cependant, l’attaquant du PSG a terminé à la 6e place du classement final.

« Je l’aurais même mis sur le podium »

Un résultat décevant compte tenu de sa belle performance lors de la saison 2021-2022 (39 buts et 26 passes décisives en 46 matches avec le PSG). Outre la victoire finale en Ligue des Nations avec l’équipe de France, l’attaquant de 23 ans a été performant avec le PSG en Ligue des champions et en championnat (champion de France en terminant meilleur buteur et passeur de Ligue 1). Après 2017 (7e), 2018 (4e), 2019 (6e) et 2021 (9e), le champion du Monde ne figure toujours pas dans le Top 3 du Ballon d’Or, une déception à ses yeux. Et selon Rolland Courbis, consultant chez RMC Sport, Kylian Mbappé aurait pu mériter sa place sur le podium cette saison, comme il l’a déclaré au quotidien Le Parisien. « Compte tenu de ce qu’il a fait dans son club et avec l’équipe de France, autant dans les statistiques que dans les performances, je ne comprends pas pourquoi Mbappé n’est pas dans le top 5. Je ne suis pas du tout convaincu par ce classement. Et pour tout vous dire, je l’aurais même mis sur le podium. D’accord, il est éliminé en 8e de finale de Ligue des champions, mais on le voit, il marque au match aller et au match retour contre le Real Madrid, il marque à six reprises dans cette compétition, il a fait le boulot ! Si on me fait choisir entre l’année de Mbappé et celle de Lewandowski ou Salah, mon choix est fait ! Qu’on n’essaye pas de se racheter auprès de Lewandowski après les fiascos des années précédentes. »

Top 10 du classement du Ballon d’Or 2022