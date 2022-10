Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 18 octobre 2022. Malgré le démenti de Kylian Mbappé, le feuilleton sur ses envies de départ continue, Danilo Pereira indisponible au moins trois semaines et des possibles sanctions contre le Parc des Princes après les festivités en tribunes face à l’OM.

Dans son édition du jour, L’Equipe a décidé de revenir sur les derniers propos de Kylian Mbappé, à l’issue de la victoire face à l’Olympique de Marseille (1-0) au Parc des Princes. Après quelques jours intenses sur son avenir, l’attaquant du PSG a tenu à mettre les choses au clair en zone mixte en démentant les rumeurs sur ses envies de départ dès janvier. Pourtant, selon le quotidien, « il va falloir vite se raccrocher aux branches parce que l’affaire est loin d’être pliée. » En effet, la situation était devenue incontrôlable et à la suite d’une discussion entre l’entourage du joueur et le club, il a été convenu qu’il fallait calmer le jeu afin de permettre à l’équipe de terminer la première partie de saison sans trembler. Mardi dernier, le quotidien Marca avait annoncé que Kylian Mbappé était contrarié par ce qu’il vit au club depuis sa prolongation de contrat en mai. « L’information est ensuite reprise par de nombreux médias français » mais « à aucun moment, il n’est pourtant stipulé que Mbappé a demandé à sa direction de partir », rapporte L’E. Même si l’attaquant de 23 ans n’a jamais demandé à partir, « son entourage a confirmé tout en bloc » au sujet des dernières révélations.

Assez rapidement irrité par la situation, le PSG avait envoyé Luis Campos démentir tout cela à quelques minutes du coup d’envoi face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions mardi dernier. Mais l’écho des propos du conseiller sportif « ne résistera pas à la force de la vague » et le club parisien était de plus en plus agacé, notamment à Doha. « Si Mbappé a le sentiment d’avoir été trahi par des promesses non tenues, le PSG partage un sentiment comparable à l’endroit d’un joueur auquel il a cédé à toutes les exigences, au-delà même de l’aspect sportif », précise le quotidien. Ainsi, il a été convenu que le joueur lui-même devait se présenter devant la presse. S’il a démenti ses envies de départ dès janvier, il n’a pas confirmé qu’il avait envie de rester « ni même s’il ne demanderait pas à partir en juillet », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur les risques de sanction à l’encontre du Parc des Princes suite aux festivités en tribunes lors du match PSG / OM dimanche dernier. En effet, le club parisien pourrait être sanctionné par la commission de discipline la LFP le 26 octobre prochain après l’utilisation de « dizaines de fumigènes et d’une banderole insultante pour Marseille. » Concernant les fumigènes, le quotidien en a décompté une centaine. Et cela ne sera pas sans conséquence car selon le nouveau barème instauré par la Ligue, il est précisé que « l’introduction et l’utilisation d’engins pyrotechniques supérieurs à 50 (feux de Bengale/pétards/fumigènes etc) » peut entraîner un huis clos total ou partiel. De plus, un individu a pénétré sur la pelouse en première période, ce qui passible d’une amende. À cela s’ajoute la très large banderole déployée dans le Virage Auteuil ce dimanche : « Papa, raconte-moi l’histoire de l’OM. Peuchère, tu veux savoir quoi ? Tapie et ses enveloppes, 4 millions de francs pour la coupe d’Europe ? Les instances qui font les myopes ? Minot, tu habites vraiment dans une ville de sal… » Une banderole insultante qui doit également être sanctionnée d’une amende. Ainsi, les champions de France en titre peuvent écoper « de la fermeture d’une tribune ou d’une partie de celle-ci et d’une forte amende », rapporte L’Equipe. Mais si le PSG réagit rapidement vis-à-vis des fautifs, cette sanction de fermeture partielle des tribunes « pourrait être assortie d’un sursis. »

Enfin, L’Equipe donne des nouvelles de Danilo Pereira. Sorti sur blessure face à l’OM, le Portugais souffre d’une lésion des ischios de la jambe droite et devrait être éloigné des terrains pendant les trois prochaines semaines minimum. Ainsi, le milieu de 31 ans manquera à coup sûr les deux derniers matches de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (25 octobre) et la Juventus Turin (2 novembre). « Il est même peu probable que Danilo rejoue sous le maillot du PSG avant la trêve internationale », précise L’E. Reste désormais à savoir si l’ancien du FC Porto sera appelé pour la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre) avec la sélection du Portugal, qui débutera la compétition le 24 novembre face au Ghana. Cela dépendra de la capacité du Parisien à se remettre de sa blessure. Surtout, ce pépin physique intervient à un moment délicat pour le PSG, déjà privé de Presnel Kimpembe dans le secteur défensif.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur les paroles de Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Entre sa présence à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi et sa prise de parole après le Classico, « l’attaquant a choisi d’afficher un retour à la normale après un épisode agité. » Malgré les déclarations de Luis Campos et Christophe Galtier, ils n’ont pas réussi à calmer la colère du joueur, qui se sent trahi par sa direction, notamment Nasser al-Khelaïfi. Pourtant, dimanche soir, à l’issue de la victoire face à l’OM, le numéro 7 du PSG a été aperçu tout sourire au moment de son accolade avec le président parisien, avant de se présenter de lui-même en zone mixte, devant les journalistes, « pour mettre des mots sur sa volonté, de se reconcentrer sur le jeu. »

Cependant, « ces mises au point n’ont pas forcément convaincu tous les observateurs. Le Parisien est apparu moins à l’aise dans sa communication que d’ordinaire », estime LP. Surtout, il n’a pas mis fin à ses envies de départ pour janvier ou l’été prochain. « Ne pas avoir demandé à partir n’interdit en effet en rien d’y songer. » Ainsi, il n’est pas exclu qu’une réunion avec la direction du PSG soit programmée dans les semaines à venir afin d’évoquer les sujets qui fâchent. Et pour encore un peu plus calmer les esprits, le champion du Monde a décidé de se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or, une décision prise la semaine dernière et bien gardée par l’entourage du joueur. Son absence aurait pu être interprétée comme une bouderie en raison d’un résultat décevant, une 6e place au classement final du Ballon d’Or. « À ses yeux, l’échec parisien en Ligue des champions la saison dernière n’était pas un obstacle à un classement plus élevé. » Mais le joueur ne se sent pas abattu et reprendra sa marche en avant dans les semaines et mois à venir en vue du Ballon d’Or 2023.