Après une dizaine de jours sans compétition en raison de la trêve internationale, le PSG s’est difficilement imposé face à l’OGC Nice (2-1), mais l’essentiel a été obtenu par les Rouge & Bleu avec une invincibilité et une première place conservées.

Après une coupure internationale qui a vu la majorité de l’effectif partir aux quatre coins de l’Europe, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce week-end à l’occasion de la 9e journée. Et avec une équipe remaniée au coup d’envoi avec les titularisations de Nordi Mukiele, Juan Bernat, Fabian Ruiz et Hugo Ekitike, le club parisien a pu compter sur un Lionel Messi omniprésent et sur une sortie de banc décisive de Kylian Mbappé pour s’imposer en fin de match face à l’OGC Nice (2-1). Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’être toujours invaincus cette saison mais surtout de conserver leur première place (25 pts). Une bonne nouvelle au vu du rythme effréné des poursuivants. Car quelques heures plus tôt, l’Olympique de Marseille (2e, 23 pts) occupait provisoirement le fauteuil de leader suite à sa victoire sur la pelouse de l’Angers SCO (0-3) tandis que le FC Lorient continue son excellent début de saison avec un succès face au LOSC (2-1) et reste ainsi au contact des deux premiers (3e, 22 pts).

Lyon continue sa chute, l’AS Monaco remonte au classement

Dans les autres rencontres marquantes de cette 9e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais continue de sombrer. Opposés au RC Lens, les Gones ont chuté pour la quatrième fois d’affilée en championnat (1-0), une première depuis plus de 30 ans. Après un début de saison compliqué, l’AS Monaco remonte peu à peu au classement. Grâce à un triplé de Wissam Ben Yedder, le club du Rocher s’est largement imposé face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (4-1). De son côté, le RC Strasbourg n’a toujours pas obtenu la moindre victoire cette saison. Les Alsaciens ont chuté sur leur pelouse face au Stade Rennais (1-3) avec un Arnaud Kalimuendo en feu (un but et deux passes décisives). Prochain adversaire du PSG en Ligue 1 (samedi 8 octobre à 21h), le Stade de Reims a concédé le match nul face à Troyes (2-2). Les Rémois ont pu compter sur leurs deux hommes forts de la saison : Folarin Balogun et Junya Ito. Cependant, l’international japonais manquera le match face aux Rouge & Bleu suite à son carton rouge reçu face à l’ESTAC.

À noter que le PSG conserve sa place de meilleure attaque (28 buts) devant le Montpellier Hérault (21), le FC Lorient (19) et l’Olympique de Marseille (19). Concernant la défense, les Rouge & Bleu restent leader avec 5 buts encaissés, à égalité avec son rival marseillais et devant le RC Lens (7).

Les résultats de la 9e journée de L1

Angers SCO / Olympique de Marseille (0-3)

RC Strasbourg Alsace / Stade Rennais (1-3)

Paris Saint-Germain / OGC Nice (2-1)

FC Lorient / LOSC (2-1)

AC Ajaccio / Clermont Foot (1-3)

AJ Auxerre / Stade Brestois (1-1)

Toulouse FC / Montpellier Hérault SC (4-2)

Troyes / Stade de Reims (2-2)

AS Monaco / FC Nantes (4-1)

RC Lens / Olympique Lyonnais (1-0)

Classement Ligue 1