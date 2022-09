Titulaire en défense face au Maccabi Haïfa ce mercredi soir, Danilo Pereira a souligné les difficultés parisiennes en première période, notamment sur le plan physique. Un déficit athlétique qui peut s’expliquer par l’enchaînement des matches.

Avec le forfait de Presnel Kimpembe lors des prochaines semaines, Danilo Pereira aura un rôle important à jouer en défense centrale afin de compenser l’absence sur blessure de l’international français. Et ce mercredi lors de la victoire parisienne face au Maccabi Haïfa (3-1), l’international portugais a été aligné aux côtés de Marquinhos et Sergio Ramos dans le système à trois défenseurs axiaux de Christophe Galtier. S’il a souffert par moment face à la vitesse d’Omer Atzili, le joueur de 31 ans est resté solide notamment en seconde période (noté 5.5/10 par la rédaction CS).

« Quand les matches sont physiques, on ressent de la fatigue »

Après la rencontre, Danilo Pereira a souligné les difficultés parisiennes lors de la première période, dans des propos rapportés par L’Equipe. « C’était un match difficile avec une très grosse ambiance, une équipe qui a bien pressé. Notre début de match n’était pas bon, trop mou. On a manqué de mouvements lors de la sortie du ballon. L’adversaire presse bien dans ces moments-là. On a essayé d’avoir plus de mouvements ensuite. Quand on est comme ça, le jeu est moins difficile. Physiquement, c’est difficile aussi parce qu’on a beaucoup de matches tous les trois jours. Quand les matches sont physiques, on ressent de la fatigue. »

Pour PSG TV, le numéro 15 des Rouge & Bleu a également évoqué son nouveau poste en défense centrale : « J’ai confiance en moi, c’est la première chose. Après, le coach me donne la confiance pour jouer à ce poste-là. Moi, je me sens bien, c’est un poste que je connais bien. J’ai joué à ce poste beaucoup de fois, ce n’est pas facile mais je me trouve bien. »