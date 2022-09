Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 15 septembre 2022. La victoire compliquée du PSG au Maccabi Haïfa, le trio Messi-Neymar-Mbappé sauve les Rouge & Bleu, les nombreuses défaillances perçues lors de cette rencontre et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes à la victoire du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1) en titrant « Les trois mages » en référence au trio offensif parisien. En effet, grâce à des réalisations de la « MNM », les Rouge & Bleu reviennent de leur déplacement en Israël avec les trois points. En difficulté dans le jeu, les Parisiens ont su faire la différence grâce à leurs individualités. Après leur victoire face à la Juventus (2-1), ce match face au Petit Poucet du groupe H faisait figure d’un test pour les champions de France en titre. Dans une ambiance électrique, le PSG s’est fait malmené à certains moments du match, mais aurait pu ouvrir le score sans les maladresses de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Profitant de nombreuses pertes de balle parisiennes, le Maccabi Haïfa a fini par trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Chery (1-0, 24′) et aurait même pu aggraver la marque avec une nouvelle réalisation, refusée cette fois-ci par la VAR (33′) pour une position de hors-jeu. Au bord du précipice, le club parisien a égalisé grâce à Lionel Messi juste avant la pause (1-1, 37′). « Cette rencontre sera riche en enseignements pour Christophe Galtier et son staff sur la gestion de la profondeur de sa défense à trois, sur l’intensité à mettre dans un match de Ligue des champions. » Dans une seconde période mieux maîtrisée, le PSG a fini par prendre les devants avec un but de Kylian Mbappé (2-1, 69′) avant que Neymar clôture la victoire parisienne en fin de match (3-1). « Une soirée en forme de révélateur des limites du moment de ce PSG encore en construction. Un avertissement sans frais des chantiers à résoudre avant le printemps. »

Le quotidien sportif revient sur la relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé lors de cette rencontre, buteurs et passeurs. « Le talent conjugué des deux étoiles parisiennes a permis à Paris de renverser le scénario d’une soirée qui s’enlisait tout doucement mais sûrement. » Le numéro 7 parisien a déjà inscrit son 3e but dans la compétition, tandis que l’Argentin retrouve sa précision dans la gestuelle et cette vitesse d’exécution qu’il avait connu lors de ses années au FC Barcelone. Une rencontre qui prouve encore un peu plus leur bonne entente sur le terrain depuis le début de saison.

De son côté, Neymar Jr n’était pas en reste. En effet, le Brésilien a marqué le dernier but des Rouge & Bleu. Moins performant sur le terrain, le numéro 10 du PSG montre tout de même un côté leader sur le terrain. Avec déjà 11 buts et 7 passes décisives depuis le début de l’exercice 2022-2023, le Brésilien a livré une performance moins aboutie et « est retombé dans certains travers du passé, à savoir trop porter le ballon. » Mais l’attaquant parisien s’est tout de même montré impliqué, notamment lors de la domination du Maccabi Haïfa en première période. Après le but adverse, il a notamment échangé avec ses coéquipiers et Christophe Galtier afin d’améliorer les choses pour son équipe. Et comme souvent, il a également fait preuve d’une grande générosité défensive.

Enfin, L’Equipe met en avant les défaillances du PSG lors de ce match. Et comme souvent depuis le début de saison, la fragilité défensive parisienne saute aux yeux. Face au Maccabi Haïfa, le club de la capitale a subi 13 tirs. À l’image de ses derniers mois, Marquinhos affiche un niveau inquiétant et montre des signes de fébrilité aussi bien balle au pied que dans les duels. De leur côté, les pistons, Nuno Mendes et Nordi Mukiele, n’ont pas affiché leur meilleur visage. Une nouvelle fois titulaire au milieu de terrain, Vitinha a joué un rôle important en couvrant « des distances colossales pour fermer les espaces. Un travail de compensation qu’il a effectué avec efficacité (10 ballons récupérés). » Surtout, le PSG a fait preuve d’un grand déséquilibre dans ce match en raison du manque de repli défensif de ses attaquants, notamment en première période. « Les 3 ont sans cesse permuté et à la perte de balle ont perdu toute forme d’efficacité. » De nombreux défauts qui devront être améliorés dans les semaines à venir.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Ramos 3, Marquinhos 4, Danilo 5 – Mukiele 3, Verratti 5, Vitinha 6, Mendes 4 – Messi 7, Mbappé 7, Neymar 7

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le succès du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1). Poussif dans le jeu, le club de la capitale est revenu avec les trois points grâce au talent de son trio offensif, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi, tous buteurs. Cependant, ce PSG ressemblait un peu trop à celui de la saison passée, « amorphe et suffisant, préférant le superflu à l’essentiel », constate LP. Face à Haïfa, les joueurs de Christophe Galtier ont livré leur prestation la moins aboutie de la saison. « Il n’y a pas eu un Parisien pour rattraper l’autre, entre le jeu au pied inquiétant de Gianluigi Donnarumma, les talonnades inutiles de Neymar, les dribbles plantés de Kylian Mbappé, les débordements sans saveur de Nordi Mukiele, les ballons perdus de Leo Messi. » Surtout, les Parisiens ont manqué d’intensité sur un terrain sec. Et cette rencontre confirme par la même occasion les ralentissements observés dans le jeu parisien lors des derniers matches, comme face à la Juventus Turin (2-1) en seconde période ou la rencontre contre Brest (1-0) le week-end dernier. Vitinha a été le joueur le plus impliqué sur le terrain. « Il est quand même assez étrange de constater que le plus concerné est celui qui vient d’arriver. Et les autres ? Il existe une forme d’embourgeoisement très rapide au PSG et il ne faudrait pas que ce soit déjà le cas », conclut LP.

Le quotidien francilien s’inquiète aussi de la fragilité défensive affichée par le PSG. L’arrière-garde parisienne a été bousculée plus d’une fois par une équipe du Maccabi Haïfa qui n’avait plus trouvé le chemin des filets en C1 depuis 7 matches. Si Danilo Pereira a supplée Presnel Kimpembe, blessé, l’ensemble du secteur défensif a montré un visage inquiétant et pas digne d’une rencontre de Ligue des champions, estime Le Parisien. Le capitaine des Rouge & Bleu, Marquinhos, s’est fait secouer par l’attaquant Frantzdy Pierrot, tandis que le Portugais a souffert face à la vivacité d’Omer Atzili. Titulaire dans le rôle de piston droit, Nordi Mukiele a affiché un faible niveau technique mais n’a pas non plus été aidé par le manque de repli défensif des attaquants. S’il reste perfectible dans son jeu au pied, Gigio Donnarumma a sauvé le PSG grâce à quelques parades déterminantes.

Enfin, Le Parisien évoque l’énervement de Neymar Jr après son carton jaune récolté suite à sa célébration habituelle (pouces collés aux tempes et doigts en l’air, il tire la langue en agitant les mains) jugée provocatrice par l’arbitre du match, Daniel Siebert. Immédiatement après la rencontre, le numéro 10 du PSG a réagi via ses réseaux sociaux. « Le football devient de plus en plus ennuyeux ! Une victoire de plus, bravo à nous, on continue. Par contre… célébration, carton jaune. Ces choses n’arrivent qu’à moi. La prochaine fois je vais prévenir les arbitres de ce que je vais faire », a déclaré le Brésilien de 30 ans dans sa story Instagram, avant de poursuivre sur Twitter : « Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je reçois un carton jaune pour n’avoir rien fait. (…) Un grand manque de respect. » Après la rencontre, Christophe Galtier était également dans l’incompréhension face à l’avertissement récolté par son joueur : « Je n’ai pas eu d’explication. Je lui ai demandé de rester très calme, il venait de marquer un but magnifique et très important pour nous. L’arbitre a considéré qu’il y avait une célébration un peu trop excessive sur le but. C’est pour moi un carton très sévère. »