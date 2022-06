Les prochains jours s’annoncent intenses pour le PSG et ses supporters. Alors que la reprise de l’entraînement est prévue le 4 juillet prochain, le board parisien accélère pour trouver un successeur à Mauricio Pochettino, dont le départ devrait prochainement être officialisé. Ainsi, le nom de Christophe Galtier revient avec insistance ces dernières heures. Mais outre le dossier de l’entraîneur, le nouveau conseiller football des champions de France, Luis Campos, travaille pour renforcer l’effectif. Et pour le poste de défenseur central, le Portugais cherche un profil fiable et expérimenté. Des critères qui correspondent au joueur de l’Inter Milan, Milan Skriniar. À un an de la fin de son contrat, le Slovaque de 27 ans pourrait être sacrifié afin d’obtenir une manne financière importante avant le 30 juin prochain.

Le PSG prêt à augmenter son offre pour Skriniar

Si la première proposition des dirigeants du PSG (50M€) était loin des attentes de leurs homologues italiens (80M€), le club de la capitale serait prêt à augmenter son offre afin de faire pencher la balance en sa faveur. En effet, selon le journaliste Fabrizio Romano, les Rouge & Bleu seraient prêts à augmenter leur offre à 60M€ plus des bonus pour convaincre les Nerazzurri de lâcher leur international slovaque. Une information également confirmée par Gianluca Di Marzio. Selon le spécialiste du mercato, le PSG va bien formuler une offre de 60M€ pour tenter de convaincre l’Inter de céder Milan Skriniar. Dans un premier temps, le club de la capitale avait fait une offre de 50M€ « avec la possibilité d’inclure une contrepartie de son choix entre Julian Draxler et Thilo Kehrer. » Mais les vice-champions d’Italie ont exigé les 80M€ demandés sans qu’aucun joueur ne soit inclus dans la transaction.

De son côté, le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà donne des chiffres légèrement différents concernant la nouvelle offre du PSG pour Milan Skriniar. En effet, le board parisien devrait proposer 65M€ plus des bonus aux dirigeants de l’Inter. Reste à savoir quelle sera la réponse du club italien, qui réclame 80M€ pour son défenseur central. Mais les discussions sont sur la bonne voie, rapporte le journaliste italien. En cas de départ de Milan Skriniar, l’Inter aurait déjà trouvé un remplaçant en la personne de Bremer (Torino).

Temps de jeu 2021-2022 de Milan Skriniar*

Serie A : 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts

: 35 matches disputés (3.150 minutes) – 3 buts Ligue des champions : 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but

: 8 matches disputés (720 minutes) – 1 but Coupe d’Italie : 4 matches disputés (390 minutes)

: 4 matches disputés (390 minutes) Supercoupe d’Italie : 1 match disputé (120 minutes)

*Source : Transfermarkt