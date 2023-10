Ce lundi soir, quelques joueurs du PSG disputaient des matches de sélection dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024.

En attendant le retour du PSG ce week-end, certains Parisiens disputaient leur dernier match avec leur sélection ce lundi soir en Europe à l’occasion des Éliminatoires à l’Euro 2024. Et quatre Parisiens étaient concernés par ces rencontres : Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos avec le Portugal ainsi que Milan Skriniar avec la Slovaquie.

Bosnie-Herzégovine / Portugal (0-5)

Déjà qualifié pour l’Euro 2024 en Allemagne l’été prochain (14 juin au 14 juillet) le Portugal a poursuivi son sans-faute dans son groupe J avec un huitième succès de rang. En surclassant la Bosnie-Herzégovine (0-5), la Seleção a confirmé son statut de favori. Cristiano Ronaldo en a profité pour inscrire un doublé en début de rencontre (5′, 20′) et Bruno Fernandes (25′), João Cancelo (32′) et João Felix (41′) ont participé à ce festival offensif en première période. Buteur face à la Slovaquie (3-2) vendredi dernier, Gonçalo Ramos est resté sur le banc et n’a pas pris part à cette rencontre.

De son côté, Danilo Pereira était aligné dans la charnière à trois aux côtés de Ruben Dias et Gonçalo Inacio. Et le joueur du PSG n’a pas été inquiété face à une formation bosnienne inoffensive (3 tirs, 0 cadré). Mais sur les rares tentatives de la Bosnie, le joueur de 32 ans s’est montré solide (67% de duels gagnés, 9 ballons récupérés, 3 interceptions) et sobre dans son jeu (96% de passes réussies, 5 ballons perdus). Enfin, Vitinha est entré en seconde mi-temps et a disputé 11 minutes de jeu dans une période où les Portugais étaient en gestion.

Le XI du Portugal : Costa – Dias, Danilo, Inacio – Dalot, Otavio (J.Neves, 85′), B.Fernandes (R.Neves, 79′), Cancelo – Felix (Vitinha, 79′), C.Ronaldo (D.Jota, 66′), Leão (Neto, 66′)

Luxembourg / Slovaquie (0-1)

Dans le même groupe que les Portugais et battue la semaine passée, la Slovaquie voulait se relancer et se rapprocher d’une qualification à l’Euro 2024. Dans un match à enjeu face au Luxembourg, les Slovaques se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1) grâce à une réalisation de David Duris dans le dernier quart d’heure du match (77′). Il suffira de deux points lors des deux derniers matches (Islande et Bosnie) pour la Slovaquie afin de se qualifier à l’Euro l’été prochain. Titulaire et capitaine, le défenseur du PSG, Milan Skriniar, s’est montré propre dans son jeu (95% de passes réussies, 6 ballons récupérés) et solide dans les rares duels qu’il a disputé (3/3 remportés).

Le XI de la Slovaquie : Dubravka – Pekarik (Gyömber, 90′), Vavro, Skriniar (c), Hancko – Kucka, Lobotka, O.Duda (Hrososky, 88′)- Schranz (D.Duris, 63′), Polievka (Bozenik, 63′), Suslov

