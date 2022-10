Dans son enfance, Clément Lenglet « était un grand fan du PSG »

Le PSG compte des fans dans le monde entier. Le club de la capitale ne laisse pas insensible et les performances sur le terrain ainsi que les trophées remportés ces dernières années, et les stars de son effectif ne font qu’augmenter son nombre de supporters. Des joueurs professionnels partout sur la planète sont aussi supporters des Rouge & Bleu.

Défenseur central de Tottenham, Clément Lenglet a expliqué qu’il était un très grand fan du PSG durant ces jeunes années. « J’étais un grand fan du PSG parce que c’était le club le plus proche de ma ville. Nous allions là-bas et regardions la formation, qui était ouverte au public. Nous avons essayé d’obtenir des autographes et j’en ai eu beaucoup : Ronaldinho, Pauleta, de grands joueurs« , explique l’international français dans une interview au Times.

Lenglet compare Lionel Messi à Harry Kane

Prêté par le FC Barcelone à Tottenham, Clément Lenglet a eu la chance de jouer avec deux des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Harry Kane. Le défenseur central a comparé l’attaquant du PSG et celui des Spurs.

« Lorsque vous restez longtemps au même endroit et que vous réalisez tant de bonnes choses avec le club, cela signifie que vous devenez une partie de ce club. Votre visage est lié au club. Pour moi, Messi est toujours un joueur du Barça. Pour Harry, c’est la même chose. Il est difficile de penser à Harry dans un autre pays ou jouant pour une autre équipe. Tottenham est un grand club, Harry est un grand joueur et Harry est une grande partie de Tottenham. Nous parlons beaucoup du joueur et c’est important parce que nous sommes des joueurs, mais j’accorde la même importance à ce qu’il est en tant que personne. Il est un exemple extraordinaire pour tous ses coéquipiers. Messi ? Vous jouez avec le plus grand joueur du monde à mon avis. Il vous aide à vous améliorer chaque jour. J’ai joué avec lui et contre lui pour Séville – c’est mieux avec lui !«