Le mercato turc se finalise dans quelques heures, et Galatasaray passe à l’action pour Mauro Icardi. Le buteur argentin sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain qui n’est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions a posté un message ce mardi sur Instagram qui ne laisse plus de place au doute concernant son avenir. Comme l’a indiqué Fabrizio Romano, l’attaquant devrait débarquer en terre stambouliote ce mercredi et les informations du joueur semblent se confirmer.

Mauro Icardi va être prêté 1 an

Foot Mercato annonce sur son site internet que Galatasaray a préparé un avion pour faire venir l’ancien attaquant de l’Inter Milan afin de lui faire passer la traditionnelle visite médicale. Mauro Icardi, dont les débuts avec le maillot Rouge et Bleu avaient été idylliques, a vu son temps de jeu considérablement réduit depuis 2 ans, la faute à des problèmes extras sportifs récurrents. Depuis l’arrivé de la doublette Christophe Galtier / Luis Campos le joueur de 29 ans est donc définitivement mis sur la touche. Pour rappel, un prêt d’un an avec une option d’achat et une prise en charge du salaire quasi-complète par le Paris Saint-Germain est évoquée.