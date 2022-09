Hier soir, le PSG s’est imposé contre la Juventus Turin – pour la première fois de son histoire – en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions (2-1). Après une très bonne première mi-temps, les Parisiens ont un peu perdu le pied en seconde et ont vu le club italien revenir dans le match. Mais l’important était de repartir avec les trois points. Malgré cette deuxième mi-temps plus poussive, la presse italienne a été impressionnée par le PSG.

« Le show Mbappé-Neymar »

Pour la Gazzetta dello Sport, la domination du PSG était logique. Le quotidien sportif italien estime que le « show Mbappé-Neymar » a fait la différence dans ce match. Le troisième élément de la MNM, Lionel Messi, s’est contenté du minimum estime la Gazzetta. Le quotidien sportif a donné une note globale de 7 aux Rouge & Bleu. Malgré sa sortie ratée sur le but de la Juventus, Gianluigi Donnarumma a sauvé à plusieurs reprises le PSG. Il a obtenu la note de 6 alors que Kylian Mbappé a lui été crédité d’un 8. « Deux merveilles, c’est un magicien (…) C’est un joueur qui ne se fait pas distraire par les polémiques et qui trace son chemin. Celui du but. Celui qu’il veut tracer vers le sommet de l’Europe, après celui du monde. Kylian Mbappé donne la même sensation que celle que donnait Ronaldo il Fenomeno : technique à la vitesse supérieure face à d’autres êtres humains« . De son côté, le Corriere dela Sera luia donné une note de 7. « Mardi, le Louvre a fermé, alors il s’en est occupé en marquant deux buts. Mais en deuxième mi-temps, il se dévore un but et en interdit un à Neymar en ne lui passant pas le ballon. » La Gazzetta dello Sport explique également que La saison turinoise a peut-être commencé sur la pelouse du Parc des Princes, « la Juve ayant su revenir dans le match face à un des favoris pour la victoire finale en Ligue des champions.«

La digue était solide mais ne pouvait rien contre la magie

De son côté, Tuttosport estime aussi que la victoire du PSG est logique. « Tactiquement, la digue était solide mais ne pouvait rien contre la magie« , estime le quotidien sportif turinois. Pour ce dernier le plan de Massimiliano Allegri, une composition en 3-5-2, « s’est avéré solide , mobile, capable d’avancer s’il le faut : mais deux petites fissures et deux éclairs de génie de Neymar et Verratti , exploités avec deux magistrales coups de Mbappé pour envoyer le PSG en orbite. » Tuttosport qui salue le choix de faire entrer McKennie qui a permis à la Juve de se montrer plus dangereuse sans pour autant réussir à égaliser.

Le repas d’avant-match entre Agnelli et Al-Khelaïfi

Depuis l’histoire de la SuperLigue, les relations entre Andrea Agnelli – président de la Juventus – et Nasser al-Khelaïfi, celui du PSG, sont très tendues. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre de Ligue des Champions, les deux présidents, avec leurs délégations, partagent un repas. Celui d’hier s’est soldé par un match nul (0-0) assure Tuttosport. « Un repas qui ne laisse augurer aucune réconciliation.«