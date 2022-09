Le PSG s’est imposé ce soir contre la Juventus Turin lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (2-1). Après une très belle première mi-temps, les Parisiens se sont fait peur en seconde. Christophe Galtier a aimé la performance de son équipe en première mi-temps.

« On a fait une superbe première mi-temps même si on a concédé une grosse occasion sur un centre. On connaissait leur point fort sur cette capacité à centrer et avoir de la qualité athlétique dans la surface. J’estime que la première période a été d’un bon niveau sur un plan technique, sur l’intensité, souligne l’entraîneur du PSG pour Canal Plus. On a marqué deux beaux buts, on s’est crée des situations. L’équipe a bien travaillé ensemble. Ca a rendu une très bonne première période. La deuxième a été un peu plus difficile. Il y a eu un début de flottement sur le premier corner concédé. On mets du temps à se placer. »

L’entraîneur du PSG a aussi souligné l’importance du troisième but dans un match. « Finalement, la Juve revient au score, on connaît toujours l’importance du troisième but. S’il est pour vous, me match semble plié. Quand c’est l’adversaire, ça redonne de l’espoir. J’ai vu que mon homologue avait changé d’organisation, il avait mis un peu plus de valeur athlétique, plus de présence. Donc ça donne une deuxième période un peu plus difficile ou on s’est créé des situations mais on a aussi concédé des occasions et il a fallu beaucoup de courage et d’abnégation des défenseurs pour ne pas encaisser le deuxième but. Si on avait eu un peu plus de réussite, je pense que l’on aurait pu marquer le troisième but. Quelqu’un me disait dans le vestiaire que c’est très difficile de changer l’histoire. Le PSG n’avait jamais battu la Juventus. Que l’on le veuille ou non, il y a toujours quelque part dans l’air cette crainte que le sort s’acharne sur nous. Gagner dans la souffrance, en se battant jusqu’à la fin, ça permet de faire grandir l’équipe.«